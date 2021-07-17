هل يمكن الحصول على شقة بمحافظة آخرى ضمن مبادرة البنك المركزي للتمويل؟

يحلم عدد كبير من المواطنين بالحصول على وحدة سكنية، ضمن مبادرة التمويل العقاري، التي جاءت تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية، لكل مواطن مصري، وتحقيق رغبته في امتلاك مسكن خاص به، وذلك بفائدة متناقصة 3%، والسداد لمدة تصل إلى 30 عاما كحد أقصى.

وتزامنا مع الإعلان الرسمى عن مبادرة التمويل العقاري، من قبل البنك المركزي، يتساءل عدد من المواطنين الراغبين في الاستفادة من مبادرة التمويل العقاري، عن إمكانية الحصول على شقة ضمن مبادرة التمويل العقاري، ولكن في محافظة أخرى، غير المحافظة التي يسكن بها.

الحصول على شقة بمحافظة أخرى ضمن مبادرة البنك المركزي للتمويل

ووفقا لتصريحات مصادر مطلعة، فإنه يتاح الحصول على وحدة سكنية، ضمن مبادرة التمويل العقاري، خارج نطاق المحافظة، ولكن للمواطنين من متوسطي الدخل فقط، ولا يتاح لمحور منخفضي الدخل، حيث يطبق عليه الشروط الأساسية للإسكان الاجتماعي، والتي تنص على أن يكون المتقدم للحجز من أبناء المحافطة أو العاملين بها.

ويجري استثناء المصابين وأسر الشهداء من أفراد الجيش والشرطة «الأقارب حتى الدرجة الثانية» المتقدمين لحجز وحدات سكنية من تطبيق شرط الحد الأقصى للدخل، وذلك بالنسبة للملفات الواردة من صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

شروط الاستفادة من مبادرة البنك المركزي للتمويل

وتتمثل شروط مبادرة التمويل العقاري 2021، في أن تكون الوحدة كاملة التشطيب، وأن تكون قابلة للتسجيل ولا مخالفات بها، ويُحظر بيعها قبل 7 سنوات من التعاقد.

كما يشترط البنك المركزي، للحصول على وحدة سكنية، ضمن مبادرة التمويل العقاري، أن تكون الوحدة بغرض السكن الدائم، وليس السكن السياحي أو الموسمي.

ويُشترط أيضًا أن يكون المتقدم للاستفادة من المبادرة مصري الجنسية، وألا يكون قد سبق التخصيص له أو لأسرته من قبل، وألا يكون العميل المتقدم قد استفاد بقرض من مبادرة التمويل العقاري السابقة.

ويذكر أن البنك المركزي قد أعلن عن تخصيص 100 مليار جنيه، لتمويل الشقق داخل مبادرة التمويل العقاري، والتى تستهدف المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل.