قبل تنفيذها.. 18 معلومة عن مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري

ينتظر الكثير من المواطنين إشارة الحكومة الممصرية لإشارة بدء تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتمويل العقاري بفائدة 3%، وبتقسيط يصل إلى 30 عام تحت رعاية البنك المركزي، والتي من المتوقع أن يبدأ تطبيقها خلال أيام

في هذا الصدد، تستعرض جريدة «الوطن» ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار اليوم، في مجال الخدمات الحكومية، أهم المعلومات التي يجب أن تعرفها عن مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري بفائدة 3% وبأقساط تصل إلى 30 عام، في السطور التالية..

مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3%

1 - مبادرة التمويل العقاري لا يوجد لها كراسات شروط مثل المشروعات التي تطرحها وزارة الإسكان.

2 - الاستفادة من هذه المبادرة تعتمد على توفير الوحدة السكنية أولًا ثم التوجه لجهة التمويل للحصول على قرض التمويل العقاري.

3- يشترط في الوحدة السكنية أن تكون 350 ألف لمحدودي الدخل.

4 – وأن تكون الوحدة أقل من مليون جينه لمتوسطي الدخل

5- يجب أن يكون العقار مسجلا في الشهر العقاري أو على الأقل الوحدة قابلة للتسجيل، كما يكون المقاول حاصلا على رخصة البناء.

6 – أن تكون الوحدة كاملة التشطيب والمرافق، وجاهزة للمعيشة

7 - لا يوجد عليها أي مخالفات بنائية أو قانونية.

8- يتم سداد نسبة المقدم وهي حوالي 20% لجهة التمويل سواء كان بنك أو شركة تمويل عقاري، ويتم تقسيط الـ 80% الباقية من سعر الشقة على مدة التمويل التي تصل إلى 30 عام.

9 - يدرس البنك ملف المتقدم ويتأكد من أن الوحدة متوافقة مع شروط المبادرة، كما يتم معاينة الوحدة للتأكد من ذلك.

10- بعد التأكد من البيانات واستحقاق العميل توافق جهة التمويل على القرض وسداد ثمن الشقة بالكامل لمالك الوحدة الأول، وتبدأ في تقسيط قرض التمويل العقاري.

11- يحظر بيع الوحدة السكنية ضمن المبادرة قبل 7 سنوات من التعاقد عليها.

12- ألا يزيد الدخل الشهرى لمحدودي الدخل عن 4.5 ألف جنيه للأعزب، أو 6 آلاف جنيه للأسرة.

13 – تصل قيمة القسط الشهري للتمويل العقاري حوالي 1027 جنيهًا، لمحدودي الدخل.

14 - الأفراد الأكبر من 60 عامًا، يمكن أن يستفيدون من المبادرة، لكن بشرط سداد نسبة أكبر في قيمة مقدم الوحدة والذي قد يصل إلى 40% أو 50% من قيمة الشقة، وفقًا لما أعلنه البنك المركزي في هذا الصدد.

15 - وتمّ تخصيص 100 مليار جنيه لتمويل مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل

16 - يبلغ الحد الأقصى لدخل الفرد المستفيد من مبادرة التمويل العقاري 54 ألف جنيه سنويًا

17 - مبادرة التمويل العقاري، جزء من مشروع المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، والتي تضمنت شققًا للإسكان الاجتماعي وأخرى للإسكان المتوسط بعدد كبير من المدن الجديدة.

18 – الفائدة في مبادرة التمويل العقاري 3%.