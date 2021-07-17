بالأرقام.. مصروفات جامعات خاصة للعام الدراسي 2021- 2022

تواصل الجامعات الخاصة والأهلية استعدادها لتنسيق القبول بالجامعات 2021-2022، المقرر أن تنطلق أعماله بعد امتحانات الثانوية العامة 2021، تنفيذاً لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، وأعلنت البعض المصروفات الدراسية للجامعات الخاصة 2021-2022، للطلاب المصريين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2021، مؤكّدين أنَّه سيتمّ تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد -19»، مع تأكيد ارتداء الكمامة لجميع منتسبي الجامعة.

وكشفت مصادر بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، أنَّ هناك توجهًا من غالبية الجامعات الخاصة بضبط نسب الزيادة للمصروفات الدراسية بحيث تتراوح نسب الزيادة من 5% إلى 10% عن العام الماضي، وذلك مراعاة للظروف التي يمر بها المواطنين نتيجة فيروس كورونا «كوفيد -19»، مع تأكّيد ضرورة عدم رفع قيمة المصروفات الدراسية للأبليكيشن، مؤكّداً أنَّ هناك توجهاً بألا تزيد قمية المصروفات الدراسية عن 1000 جنيه كرسوم للتقدم.

وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي المصروفات الدراسية لـ10 جامعات خاصة للعام الدراسي 2021-2022، وذلك بعد أنَّ تمّ الإعلان عنها حيث توجد بعض الجامعات الخاصة لم تعلن حتى الآن عن مصروفاتها.

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1- الجامعة المصرية اليابانية 2021- 2022 بمدينة برج العرب

- كلية الهندسة: 62 ألف جنيه.

- كلية إدارة الأعمال: 60 ألف جنيه.

- كمبيوتر ساينس: 75 ألف جنيه.

2- مصروفات جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب MSA بمدينة 6 أكتوبر

أعلنت جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب MSA بمدينة 6 أكتوبر مصروفات العام الدراسي الجديد 2021-2022 كالاتي

3- مصروفات جامعة 6 أكتوبر 2021-2022 بمدينة السادس من اكتوبر

4- مصروفات جامعة نيوجيزة 2021-2022 بمدينة 6 أكتوبر

5- مصروفات جامعة المستقبل 2021-2022 بمنطقة التجمع الخامس

6- مصروفات الجامعة الألمانية بالقاهرة 2021-2022

7- مصروفات الجامعة المصرية الروسية 2021-2022

8- المصروفات الدراسية جامعة بدر 2021-2022 بمدينة بدر

9- المصروفات الدراسية لجامعة السلام 2021-2022 بمدينة السادات

10- مصروفات جامعة الأهرام الكندية 2021-2022

أعلنت جامعة الأهرام الكندية برئاسة الدكتور صديق عبدالسلام رئيس الجامعة، قائمة المصروفات الدراسية والرسوم الأخرى للطلاب الجدد بجامعة الأهرام الكندية للعام 2021-2022.