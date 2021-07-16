الجامعات الخاصة: رسوم تقديم العام الدراسي الجديد 1000 جنيه فقط

كشفت مصادر بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة عن تأكيد المجلس في اجتماعه الماضي، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن ضرورة ألا يتخطى رسوم سحب الملف بالجامعة 1000 جنيه، لافتا إلى أن ذلك هو التوجيه الوحيد للمجلس بشأن المصروفات الدراسية: «الالتزام بمصروفات التسجيل في الجامعة أن تكون 1000 جنيه فقط وليس مليما زيادة»، موضحا أن القرار ياتي لصالح الطلاب.

الجامعات الخاصة: المصروفات للعام الدراسي المقبل 2021-2022 ستكون محدودة

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المصروفات الدراسة للجامعات الخاصة العام الدراسي المقبل ستكون محدودة، ولن تكون هناك زيادات جنونية بها أو مرتفعة، لافتا إلى أن المجلس الأعلى للجامعات الخاصة الماضي لم يضع أي خطوط عريضة لنسب الزيادة في مصروفات الجامعات الخاصة، موضحا أن هناك بعض الجامعات قامت بزيادة المصروفات الجامعية والبعض لم يتطرق لها حتى الآن.

وأشارت المصادر إلى أن الزيادة في المصروفات الخاصة للكليات بالجامعات الخاصة يرجع إلى مجالس كلياتها هو المنوط بالتحديد، لافتا إلى أن قانون تنظيم الجامعات لا توجد فيه أي بند قانوني أو مادة تلزم الجامعات بتحديد قيمة المصروفات ونسب الزيادة لها سنويا.

وأكدت المصادر، أن المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، شدد على تطبيق الإجراءات الإحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، خلال الفترة المقبلة لتنسيق الجامعات، وكذلك اختبارات القبول والالتحاق بالكليات، فضلا عن ضرورة تطبيق التباعد الإجتماعي بين الطلاب أثناء الدخول والخروج من وإلى الجامعة، بالإضافة إلى ضرورة العمل لتخصيص الفرق الطبية المختلفة، وذلك لمتابعة أي حالات اشتباه أو مرضية والتعامل معها فورا، وفقا للبروتوكولات الموضوعة من قبل الأعلى للجامعات، مؤكدة على أنه جرى التشديد على إرتداء الكمامة طوال فترة التواجد خارج الجامعة.