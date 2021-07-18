درجات الحرارة اليوم الأحد 18-7-2021 في مصر: تصل لـ 44 في بعض المناطق

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة اليوم الأحد الموافق 18 يوليو الجاري، على مدن ومحافظات مصر، وفق بيان صادر عن الهيئة، كما أوضحت حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة على البلاد.

درجات الحرارة اليوم في مصر

القاهرة 39 26

الإسكندرية 33 25

وادي النطرون 35 25

طنطا 38 25

شبين الكوم 38 26

دمنهور 35 25

بلطيم 33 24

مطروح 31 23

السلوم 31 23

سيوة 37 23

بورسعيد 32 25

دمياط 31 25

الزقازيق 38 26

المنصورة 38 26

الإسماعيلية 39 25

السويس 39 25

العريش 34 25

رفح 33 24

رأس سدر 40 26

نخل 39 20

نويبع 42 29

طابا 38 24

كاترين 35 21

الطور 39 25

شرم الشيخ 41 28

الغردقة 42 28

مرسى علم 39 27

الفيوم 40 24

بني سويف 40 25

المنيا 40 25

أسيوط 41 26

سوهاج 42 26

قنا 43 27

الأقصر 43 27

أسوان 44 28

إدفو 44 28

أبو سمبل 43 28

الوادي الجديد 43 27

شلاتين 38 27

أبو رماد 38 26

حلايب 36 27

رأس حدربة 36 28

درجات الحرارة اليوم في الدول العربية

مكة 39 31

المدينة 42 32

الرياض 38 29

المنامة 38 32

أبوظبي 38 33

الدوحة 37 33

الكويت 41 32

دمشق 39 22

بيروت 30 26

عمان 38 25

القدس 35 21

غزة 33 24

بغداد 48 29

مسقط 35 33

صنعاء 23 14

الخرطوم 37 27

طرابلس 29 23

تونس 33 23

الجزائر 27 18

الرباط 29 18

حالة الطقس اليوم في مصر

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن حالة الطقس نهارا يكون طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجة البحري، حار رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وارتفاع نسبة الرطوبة يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح من 2 لـ 4 درجات.

ومن المتوقع أن يسود ليلًا طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء، بالإضافة لنشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة، مما يقلل من الإحساس بإرتفاع نسبة الرطوبة ليلا.

ونوهت الأرصاد، لفرص أمطار خفيفة على مناطق من اقصى جنوب البلاد «حلايب - شلاتين - أبوسمبل» على فترات متقطعة بنسبة 30% تقريبا.