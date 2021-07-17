«الأرصاد»: انخفاض طفيف في درجات الحرارة الإثنين

قال الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد شهدت ارتفاعا في درجات الحرارة أمس الجمعة ومن المقرر أن يستمر للغد، موضحًا أن درجات الحرارة في الظل بالقاهرة بلغت 39 درجة مئوية، لافتا إلى أن سواحل البحر المتوسط هي أفضل أجواء مصر في هذه الفترة.

استمرار ارتفاع درجات الحرارة

وأضاف شاهين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أنه من المتوقع استمرار ارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة اليوم وغد، الأحد، على أن يشهد يوم الإثنين انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة بمعدل درجة أو درجتين.

طقس الإثنين

وتابع مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، أن يوم الإثنين سيشهد استمرار ارتفاع نسب الرطوبة التي ترفع الإحساس بدرجات الحرارة على مدار اليوم، موضحًا: «فترات الليل والساعات الأولى من الصباح تشهد نشاط رياح يقلل من الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة سواء في فترات الليل».

وأكد الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، أن البحر المتوسط والبحر الأحمر مهيئين لاستقبال المواطنين، حيث تتميز شواطئهما باعتدال الجو، ونسيم البحر، رغم ارتفاع درجات الحرارة، لكنها أقل من المناطق الداحلية، حيث تتراوح ما بين 30 و33 درجة مئوية.

وفي وقت سابق كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت الموافق 17 يوليو 2021، ودرجات الحرارة المتوقعة، لافتة إلى أن فترة النهار يسود فيها طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، حار رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.