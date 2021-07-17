الإسماعيلية: التنسيق مع السكة الحديد لتطوير طريق المشروع بأبو صوير

أكد المهندس أحمد الشيمي، مدير مديرية الطرق بمحافظة الإسماعيلية، أن العمل يجري حالياً في الطريق الرابط بين طريق «الإسماعيلية - الزقازيق» الزراعي، في المسافة من «مزلقان المشروع»، وطريق «أبو صوير البلد – المستقبل»، بطول 6 كيلومترات.

وأوضح وكيل وزارة الطرق بالإسماعيلية أن أعمال تطوير الطريق تشمل «تدبيش» جسر ترعة أبو صوير، بطول 2.4 كيلومتر، وتوسيع وإعادة رصف الطريق، بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي 15 مليون جنيه.

وعن توقف الأعمال بطريق مزلقان المشروع، وحتى مدخل مدينة أبو صوير، قال «الشيمي» إنه يجري التنسيق مع وزارة النقل، ممثلة في هيئة السكك الحديدية، لاستئناف العمل بالطريق الموازي للسكة الحديد، من مزلقان المشروع وحتى مزلقان أبو صوير، ليعمل بديلاً للطريق الزراعي بعد توسعته، بطول 3.8 كيلومتر، وبتكلفة حوالي 8 ملايين جنيه.

وقال مدير مديرية الطرق بمحافظة الإسماعيلية إنه ضمن أعمال الرصف والتوسعة داخل مراكز وقرى المحافظة، يجري الانتهاء من طريق «36 الحربي – كوبري المستقبل» المزدوج، والمار بمدينة المستقبل، وبطول حوالي 9 كيلومترات، وبتكلفة 21 مليون جنيه.

وأشار إلي انه تم الانتهاء من طريق «بر أيمن ترعة الإسماعيلية»، بين «عزبة منصور ووادي الملاك، وطريق 76 الحربي»، بطول حوالي 7 كيلومترات، وبتكلفة قاربت 11 مليون جنيه.

وأكد على أنه تم بدء العمل بطريق «الإسماعيلية – السويس» الزراعي، من «كوبري الدريسة بأبو عطوة»، وحتى كوبري «سرابيوم»، بطول 12 كيلومتراً، ويخدم حوالي 350 ألف نسمة، ويربط بين مركزي الإسماعيلية و فايد، و يقع عليه عدد 6 قرى، بخلاف التوابع، وبتكلفة 50 مليون جنيه.

كما يجري العمل بعلاج المناطق الخطرة بطريق «بر أيمن ترعة الإسماعيلية»، وتوسيع مدخل طريق «وادي الملاك»، بتكلفة 2.6 مليون جنيه، في نطاق مركز ومدينة التل الكبير.