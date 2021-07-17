عاجل.. تجديد حبس 5 من مصحة الإدمان في واقعة غرق شقيق رامي صبري

قررت النيابة العامة تجديد حبس 5 متهمين في واقعة غرق كريم صبري شقيق المطرب رامي صبري لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات من بينهم صاحب مصحة الإدمان التي هرب منها كريم صبري ومدير المصحة ومالك العقار، بتهمة إدارة منشأة طبية دون ترخيص وتعريض حياة المرضى للخطر، وبينت التحقيقات أن النيابة العامة كلفت إدارة العلاج الحر، بمعاينة المنشأة للوقوف على طبيعة نشاطها وبيان مدى الترخيص لها كمنشأة طبية واستيفائها الشروط الصحية، وسألت النيابة العامة والد المتوفى واثنين عاوناه لإيداع ابنه لدى المصحة، واثنين من شهود العيان.

التحريات

وسألت النيابة العامة، مجري التحريات، الذي أكد غرق المتوفى أثناء هروبه من مصحة كائنة بعقار استأجره اثنان دون أن يكون أحدهما مقيدًا بنقابة الأطباء، ودون استيفائهما التراخيص اللازمة لذلك، مع علم صاحب العقار بالأمر، وأمرت النيابة العامة بضبط الثلاثة لاستجوابهم.

القبض على المتهمن

وألقت أجهزة الأمن في الجيزة القبض على مالك مصحة الإدمان التي هرب منها شقيق الفنان رامي صبري ومديرها و3 آخرين، وجرى اقتيادهما إلى النيابة العامة لاستجوابهما بشأن إدارة منشأة طبية دون ترخيص وتعريض حياة المرضى للخطر، وناظرت النيابة العامة جثمان الشاب، وعاينت المصحة المذكورة، بعد أن تلقت بلاغًا من مركز شرطة البدرشين بانتشال جثمان شابٍّ توفى غرقًا بترعة المريوطية، حال هروبه من مركز غير مرخص له لعلاج الإدمان.

وأفادت التحقيقات أن الشاب الغريق كريم صبري، هرب من مصحة الإدمان في اليوم التالي لاحتجازه بها، وتوفى غرقًا خلال محاولته عبور ترعة المريوطية، وبيّنت التحقيقات أنّه عقِبَ عِلْم ذوي المتوفى كريم صبري شقيق المطرب رامي صبري بتعاطيه مواد مخدّرة، سعوا إلى علاجه، وأودعوه لذلك بمصحة خاصة لعلاج نجله من الإدمان، وتبين أنها غير مرخصة.