حالة الطقس اليوم الأحد 18-7-2021: شديد الحرارة وأمطار على بعض المناطق

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد الموافق 18 يوليو 2021، ودرجات الحرارة المتوقعة، ويسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجة البحري، حار رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وتشهد البلاد نشاطا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة، ما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.

حالة الطقس اليوم في مصر

ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى ليلًا، وباقي الأنحاء، ونوهت الأرصاد لفرص لأمطار خفيفة على مناطق من أقصى جنوب البلاد «حلايب - شلاتين - أبوسمبل» على فترات متقطعة بنسبة 30% تقريبا.

وأوضح خبراء الهيئة أن البلاد ستشهد ارتفاعا في نسبة الرطوبة، مما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح من 2 إلى 4 درجات.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد في مصر

القاهرة 39 26

الإسكندرية 33 25

وادي النطرون 35 25

طنطا 38 25

شبين الكوم 38 26

دمنهور 35 25

بلطيم 33 24

مطروح 31 23

السلوم 31 23

سيوة 37 23

بورسعيد 32 25

دمياط 31 25

الزقازيق 38 26

المنصورة 38 26

الإسماعيلية 39 25

السويس 39 25

العريش 34 25

رفح 33 24

رأس سدر 40 26

نخل 39 20

نويبع 42 29

طابا 38 24

كاترين 35 21

الطور 39 25

شرم الشيخ 41 28

الغردقة 42 28

مرسى علم 39 27

الفيوم 40 24

بني سويف 40 25

المنيا 40 25

أسيوط 41 26

سوهاج 42 26

قنا 43 27

الأقصر 43 27

أسوان 44 28

إدفو 44 28

أبو سمبل 43 28

الوادي الجديد 43 27

شلاتين 38 27

أبو رماد 38 26

حلايب 36 27

رأس حدربة 36 28.