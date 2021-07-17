أخبار الطقس غدا.. ارتفاع الرطوبة ودرجات الحرارة تصل لـ 44

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان صادر قبل قليل، أخبار الطقس غدًا الأحد، حيث من المتوقع أن يسود نهارًا طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، حار رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

أخبار الطقس غدًا

وقال خبراء هيئة الأرصاد الجوية، إنّه يسود ليلًا طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء، حيث يعمل ارتفاع نسب الرطوبة على زيادة درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح من درجتين إلى 4 درجات.

الظواهر الجوية المتوقعة غدًا

ونوهت الهيئة العامة للأرصاد، لوجود نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة، مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.

وأشار الخبراء لوجود فرص أمطار خفيفة على مناطق من أقصى جنوب البلاد (حلايب - شلاتين - أبوسمبل) على فترات متقطعة بنسبة 30% تقريبا.

درجات الحرارة غدًا

القاهرة 39 26

الإسكندرية 33 25

وادي النطرون 35 25

طنطا 38 25

شبين الكوم 38 26

دمنهور 35 25

بلطيم 33 24

مطروح 31 23

السلوم 31 23

سيوة 37 23

بورسعيد 32 25

دمياط 31 25

الزقازيق 38 26

المنصورة 38 26

الإسماعيلية 39 25

السويس 39 25

العريش 34 25

رفح 33 24

رأس سدر 40 26

نخل 39 20

نويبع 42 29

طابا 38 24

كاترين 35 21

الطور 39 25

شرم الشيخ 41 28

الغردقة 42 28

مرسى علم 39 27

الفيوم 40 24

بني سويف 40 25

المنيا 40 25

أسيوط 41 26

سوهاج 42 26

قنا 43 27

الأقصر 43 27

أسوان 44 28

إدفو 44 28

أبو سمبل 43 28

الوادي الجديد 43 27

شلاتين 38 27

أبو رماد 38 26

حلايب 36 27

رأس حدربة 36 28.