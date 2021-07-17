غضب من ظهور ساندي فوق قمة الهرم.. و«الآثار» تكشف عن حقيقة الفيديو

حالة من الغضب تسبب بها إعلان جديد للمطربة ساندي وهي ترقص على قمة الهرم الأكبر، ضمن إعلان لإحدى ماركات الملابس العالمية، حيث تظهر ساندي في بداية الإعلان وهي فوق الهرم الأكبر، وتنتقل منها إلى عدد من المعالم الأخرى بوسط القاهرة وبالنيل وبمنطقة بانوراما الهرم، تستعرض خلالها أزياء ماركة الملابس في حركات راقصة.

غضب الأثريين

الإعلان تسبب في غضب عدد من الأثريين، وطالب الباحث الأثري مجدي شاكر بفتح تحقيق في الواقعة، خاصة بعد معاقبة عدد من المغامرين تسلقوا الهرم من قبل، موضحا أن تسلق الهرم إلى قمته ممنوع طبقا للقانون ولوائح وزارة الآثار حيث جرم القانون رقم 117 لسنة 1983 تسلق الهرم ووضع عقوبة تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من تسلق الآثار المصرية أو ارتكب فعلًا مخالفًا للآداب العامة أو الإساءة للبلاد في المتاحف أو الأماكن الآثرية أو الدخول خلسة إليها، على أن تتضاعف العقوبة حال ارتباط الفعلين المشار إليهما التسلق والاتلاف

«الآثار» ترد

وكشف أشرف محيي الدين، مدير منطقة آثار الهرم، عن أن الفيديو المشار إلية تم تصويرة بمنطقة الهرم ولكن لم تتسلق فيه المطربة ساندي الهرم أو حتى يتم إنزالها عبر طائرة كما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، موضحا أن الصور التي نشرتها المطربة على صفحاتها معدلة بتقنيات «الفوتو شوب».

وأشار إلى أن الشركة المنفذة للإعلان التقطت صورا من زوايا مختلفة باستخدام كاميرا طائرة «درون»، كما تم التقاط صورا للمطربة على مجسم مشابه أمام كروما، وجرى تركيب الفيديوهات، مؤكدا على أن المتخصصين سيكتشفون بمنتهى السهولة وجود «فوتو شوب»، خاصة وأن مقاييس قمة هرم خوفو أكبر من تلك الظاهرة في مقطع الفيديو والصور حتى أن المطربة ساندي تظهر ضخمة فيها.