حلول مرورية لمواجهة أعمال الغلق الجزئي والكلي في شارع الهرم

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أنه جارٍ وضع عددا من الحلول المرورية بالتنسيق مع الأجهزة المختصة لمواجهة تحديات تنفيذ مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق المقرر بدء أعماله خلال الفترة المقبلة وما يتبعها من تنفيذ أعمال غلق جزئي أو كلي لعدد من القطاعات بشوارع حيوية مثل شارع الأهرام ومنطقة الرماية وغيرها من مسار أعمال تنفيذ المشروع.

شريان مروري جديد بديلا عن شارع الأهرام

أشار راشد خلال تفقده أعمال إنشاء محور الأربعيني أن المحافظة تقوم حاليا بإنشاء شريان مروري جديد ليكون بديلاً عن شارع الأهرام في حال استدعت الأمور القيام بغلقة وهو محور محمد أنور السادات "ترسا"، والذي يربط بين محور الزمر ومحور المنصورية.

كلف المحافظ كلا من رئيس مدينة الجيزة ورئيس حي الهرم بسرعة الانتهاء من أعمال إزالة العقارات المنزوع ملكيتها والتي تم تعويض أصحابها والمتعارضة مع مسار المشروع لاستكمال إنشاء مسار المحور والبدء في أعمال رصفة والذي سيساهم في تخفيف الكثافات المرورية لشارع الأهرام أثناء تنفيذ الخط الرابع لمشروع مترو الأنفاق.

رفع كفاءة وتطوير ورصف عددا من الشوارع

أكد راشد أن المحافظة سعت خلال الشهور الماضية على رفع كفاءة وتطوير ورصف عددا من الشوارع سواء المتفرعة من شارع الأهرام أو الرابطة بين شارع الأهرام وشارعي الملك فيصل وترسا منها شوارع المحولات، المطبعة والشعب ومستشفى الصدر وأحمد كامل ومحمود سامي البارودي ونشأت وأحمد لطفي السيد والثلاثيني وفاطمة رشدي ومهران وخالد أمين وسلامة الراضي وبسام الشريف وحسن محمد ومصطفى كامل وضياء والتعاون والعريش وسهل حمزة وعز الدين عمر والمستشفى وعبدالنعيم والمريوطية، وذلك لتخفيف حدة الكثافات المرورية المتوقعة بتلك القطاعات الحيوية أثناء تنفيذ مترو الأنفاق.

وأشار إلى أنه جارٍ استكمال أعمال تطوير ورفع كفاءة لعدد من الشوارع الأخرى في إطار القيام المحافظة بتطوير منظومة الطرق بالتعاون مع الأجهزة المختصة.

الجولة التي قام بها محافظ الجيزة رافقة خلالها اللواء تامر أبو النجا رئيس مدينة الجيزة وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش، واللواء خالد عصر رئيس حي الهرم ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس.