في اليوم العالمي للإيموجي.. تعرف على الرموز الأكثر استخداما في «تويتر»

يحتفل العالم في17 يوليو باليوم العالمي للرموز التعبيرية «إيموجي»، ويشارك تطبيق تويتر Twitter في هذه المناسبة بالرموز التعبيرية«الإيموجيات» الأكثر شيوعًا على منصة التواصل الاجتماعي بين 1 يناير و 30 يونيو.

وتتضمن بعض الرموز التعبيرية الأكثر شيوعًا على Twitter رموز تعبيرية عن الفرح، وعن الصلاة والدعاء، والبكاء، ورموز تعبيرية رائعة و ROFL emoji وغيرها.

وقال موقع the indian express إن الرموز التعبيرية «إيموجي» أصبحت جزءًا لا يتجزأ من اتصالاتنا اليومية عبر الإنترنت، وتساعدنا في التعبير عن أنفسنا بشكل أفضل، وعلى الرغم من أن الرموز التعبيرية كانت موجودة منذ فترة طويلة الآن، إلا أنها أصبحت أكثر شهرة من أي وقت مضى، وفقًا لتويتر.

وأوضحت شركة تويتر أنها كجزء من اليوم العالمي للرموز التعبيرية في عام 2020، طرحت أكثر الرموز التعبيرية الأكثر شيوعًا على Twitter بين 1 يناير و 30 يونيو 2021:

الرموز التعبيرية الأكثر استخدامًا على Twitter: (إيموجي دموع الفرح)، (إيموجي الصلاة)، (إيموجي للبكاء)، (إيموجي ROFL) (إيموجي عيون القلب)، (إيموجي للوجه)، (إيموجي الابتسامة)، (إيموجي النار)، (وجه مبتسم بعيون مبتسمة إيموجي)، (العضلة ذات الرأسين المرنة)، (العداء)، (الكريكيت)، (عجلة العربة)، (سيرفر) (كاميرا / تصوير فوتوغرافي)، (رقص)، (سماعات رأس / موسيقى)، (كتب / قراءة)، (لوحة ألوان / فن)، (كعكة عيد الميلاد)، (أكواب البيرة)، (شوكولاتة بار)، (بطاطس مقلية)، (لولي بوب)، (100 نقطة)، (باقة)، (تصفيق اليدين / تصفيق)، (الماعز - الأعظم في كل العصور)، (ميدالية)، (وردة)، (شروق الشمس)، (شمسبوجه )، (نجمة متوهجة)، (زهرة الكرز)، (صلاة)، (ارتداء قناع)، (SOS)، (البقاء في المنزل)، (مستشفى).

ولم تكن «تويتر» الوحيدة التي احتفلت باليوم العالمي للرموز التعبيرية، ولكن أعلن تطبيق فيسبوك Facebook إطلاق الإيموجي الصوتي على تطبيق ماسنجر، وسيتمكن مستخدمو التطبيق من التعبير عن مشاعرهم باستخدام رموز الإيموجي الصوتية وهي ميزة جديدة تمكنهم من إرسال مقاطع صوتية قصيرة خلال الدردشة.