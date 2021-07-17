عاجل.. «التعليم» تضبط 5 طلاب سربوا أسئلة امتحان الكيمياء و30 غشاشا

أعلنت غرفة العمليات المركزية في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رصد فريق مكافح للغش الإلكتروني، خلال سير مادة الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية، خلال سير امتحانات الثانوية العامة 2021، رصد 35 حالة غش منهم 5 حالات نشر و30 حالة غش وهم:

- الطالب «ع.م.ا» بإدارة شربين بمحافظة الدقهلية نظرًا لضبط جهاز محمول وتصوير ونشر الامتحان على الإنترنت.

- الطالبة «ي.ا.ع» بإدارة غرب الزقازيق بمحافظة الشرقية، نظرًا لضبط محمول وتصوير ونشر على الإنترنت.

- الطالبة «ش.م.ع» بإدارة بني مزار بمحافظة المنيا نظرًا لضبط تابلت ونشر الامتحان على الإنترنت.

- الطالب «ع. ي. ع» بإدارة كفر البطيخ بمحافظة دمياط نظرًا لضبط هاتف محمول ونشر الامتحان على الإنترنت.

- الطالب «م.ع.ا» بإدارة الواسطى بمحافظة بني سويف نظرًا لضبط تابلت وتصوير الامتحان وإرساله إلى أخيه بكلية العلوم.

- الطالب «م.ط.م» بإدارة العمرانية بمحافظة الجيزة، نظرًا لحيازة تليفون محمول.

- الطالب «ا.ش.م» بإدارة إطسا بمحافظة الفيوم، نظرًا لضبط تابلت مهكر بكود ca9434.

- الطالب «ع.ا.ا» بإدارة إطسا بمحافظة الفيوم، نظرًا لضبط تابلت مهكر ca9434.

- الطالب «م.م.ع» بإدارة مركز دمنهور بمحافظة البحيرة، نظرًا لضبط محمول وعليه مذكرة كيمياء.

- الطالب «ا.س.م» بإدارة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، نظرًا لضبط تابلت مهكر.

- الطالب «ك.س.ا» بإدارة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، نظرًا لضبط تابلت مهكر.

- الطالب «م.ح.ا» بإدارة شربين بمحافظة الدقهلية، نظرًا لضبط تليفون محمول ومحاولة غش.

- الطالب «م.ف.م» بإدارة أوسيم بمحافظة الجيزة، نظرًا لضبط تليفون محمول ومحاولة غش.

- الطالبة «ع.م.م» بإدارة دمياط الجديدة بمحافظة دمياط، نظرًا لضبط تليفون محمول ومحاولة غش علي موقع الدحيح علي الواتس آب.

- الطالب «ا.ع.ع» بإدارة العمرانية بمحافظة الجيزة، نظرًا لضبط ساعة إلكترونية ومحاولة غش.

- الطالبة «د.ح.م» بإدارة السادات بمحافظة المنوفية، نظرًا لضبط قلم (صيني) يمسح الإجابة بعد وقت معين ورفضت استلام قلم بديل لاستكمال الامتحان وتم تحرير محضر لإثبات الواقعة واستلام القلم بعد الانتهاء من الامتحان.

- الطالب «ا.ا.خ» بإدارة ملوى بمحافظة المنيا، نظرًا لظبط تابلت بشريحة خارجية ودخول على الانستجرام.

- الطالب «ع.ا.م» بإدارة الحامول بمحافظة كفر الشيخ، نظرًا لضبط تابلت تم تهكيره ودخول على الانستجرام.

- الطالب «ع.ا.ص» بإدارة السنطة بمحافظة الغربية، نظرًا لضبط ضبط محمول ومغلق بالبصمة.

- الطالب «ع.م.ن» بإدارة السنطة بمحافظة الغربية، نظرًا لضبط تليفون محمول.

- الطالب «ش. ع. ا» بإدارة السنطة بمحافظة الغربية، نظرًا لضبط تليفون محمول.

- الطالب «ع.ا.ن» بإدارة السنطة بمحافظة الغربية، نظرًا لضبط تليفون محمول.

- الطالبة «م.ا.م» بإدارة شمال الإسماعيلية بمحافظة الإسماعيلية، نظرًا لضبط تليفون محمول.

- الطالب «م.م.م» بإدارة غرب الزقازيق بمحافظة الشرقية، نظرًا لضبط تابلت مهكر وعليه إجابات.

- الطالب «م.ع.ا» بإدارة فاقوس بمحافظة الشرقية، نظرًا لضبط تليفون محمول.

- الطالب «ا.ا.ح» بإدارة منشأة أبو عمر بمحافظة الشرقية، نظرًا لضبط ساعة آيفون ومحاولة الغش.

- الطالب «م.ت.ا» بإدارة بنها بمحافظة القليوبية، نظرًا لضبط سماعة بلوتوث والاعتداء على أعضاء اللجنة.

- الطالب «ع.م.ر» بإدارة بني سويف بمحافظة بني سويف، نظرًا ضبط تابلت مهكر.

- الطالب «م.ح.ع» بإدارة بني سويف بمحافظة بنى سويف، نظرًا لضبط تابلت مهكر.

- الطالب «ا.س.م» بإدارة بنى سويف بمحافظة بني سويف، نظرًا لضبط تابلت مهكر.

- الطالب «ف.م.م» بإدارة بنى سويف بمحافظة بني سويف، نظرًا لضبط تليفون محمول.

- الطالب «م.ح.ص» بإدارة إهناسيا بمحافظة بني سويف، نظرًا لضبط تابلت.

- الطالب «م.ع.ا» بإدارة أكتوبر بمحافظة الجيزة، نظرًا لضبط محمول ومحاولة الغش.

- الطالب «م.س.ا» بإدارة أكتوبر بمحافظة الجيزة، نظرًا لضبط محمول ومحاولة الغش.

وتمّ تحديد الطلاب المسؤولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم بلاغًا بوجود عدد من حالات الإعياء وتم نقلهم للمستشفى وعمل محضر من جانب رؤساء اللجان لحفظ حقوقهم في أداء الامتحان بالدور الثاني بالدرجة الفعلية.

وقالت وزارة التربية والتعليم، في بيان عاجل لها، إنَّ امتحانات الثانوية العامة 2021، تسير بصورة منتظمة وطبيعية، وأن أي طالب سينشر أسئلة الامتحانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي سيتمّ حرمانه من الامتحانات لمدة عامين متتاليين، موضحة أنَّ الوزارة نمع المديريات التعليمة بمختلف محافظات الجمهورية، بتنفيذ إجراءات مشددة للوقاية من كورونا.

وأدى 392 ألفًا و863 طالبًا/طالبة بالشعبة العلمية، امتحان مادة الكيمياء، وذلك في اليوم السابع من امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى الحالي 2020-2021، داخل 2201 لجنة على مستوى الجمهورية، وأدى طلاب الثانوية (للمكفوفين) امتحان الجغرافيا (ورقة أولى)، بإجمالي 225 طالبًا/طالبة.

وحرص الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشؤون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان على متابعة سير عمليات الامتحانات في غرفة العمليات المركزية بالوزارة، والتواصل مع مديري المديريات التعليمية؛ لتأكّيد ضرورة تنظيم دخول الطلاب إلى لجان الامتحانات ومنع تجمعات الطلاب، ومنع تكدس أولياء الأمور أمام اللجان.

ووجه «حجازي»، مديري المديريات التعليمية بشأن عدة ملاحظات، أهمها السماح للطلاب باستغلال المساحات البيضاء من ورقة الأسئلة كمسودة للطالب مع تأكّيد أن «البابل شيت» فقط هو الذي يتمّ تصحيحه، وأن تغيير «البابل شيت» يرجع للملاحظين داخل اللجان، علمًا بأن في حالة تظليل الطالب أكثر من إجابة على «البابل شيت» فعلى الطالب وضع علامة «صح» أمام البديل الذى استقر عليه.

وأكّد أنَّ امتحانات الثانوية العامة في يومها السابع سارت بشكل جيد؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، وأن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، «البابل شيت» ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع ورق الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.