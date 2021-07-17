بدء امتحان الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية للثانوية العامة 2021

بدأت امتحانات الثانوية العامة 2021 قبل قليل، بامتحان مادة الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية، وسط تنفيذ إجراءات احترازية للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم اللجان وقياس درجة حرارة الطلاب، قبل السماح لهم بدخول اللجان، وتركيب بوابات إلكترونية معقمة أمام اللجان، وتوزيع الكمامات والمطهرات على الطلاب، قبل بداية الامتحانات، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وذكرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم غدا عقد امتحان الفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية، خلال سير امتحانات الثانوية العامة 2021، مؤكدة أن جميع الطلاب ملتزمون تماما بارتداء الكمامات الطبية؛ للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم، من خطر العدوى بفيروس كورونا.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أكد أنّ امتحانات الثانوية العامة 2021 تعقد في جو هادئ ومناسب لجميع الطلاب، ولجان الامتحانات على مستوى الجمهورية يتم تعقيمها وتطهيرها، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، إضافة إلى قياس درجة حرارة الطلاب قبل السماح لهم بدخول اللجان، للاطمئنان على صحتهم، مشددا على أنّه لن يسمح لأي طالب مصاب بالفيروس بدخول اللجان الامتحانية.

وقال «شوقي» في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إنّ جميع محاضر الغش التي رصدت خلال أول أسبوع من امتحانات الثانوية العامة 2021، تم تحويلها إلى النيابة العامة، مؤكدا أنّ الامتحانات وضعت بشكلها الجديد، بعدما تدرب الطلاب على شكلها من خلال الامتحانات التجريبية، التي عقدت في أبريل ومايو ويونيو الماضيين، وجميع أوراق إجابات الامتحانات ستصحح إلكترونيًا، دون تدخل عنصر بشري، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع.

وكانت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت أنّ لجان سير امتحانات الثانوية العامة 2021، استقبلت قبل قليل، كراسة أسئلة امتحان مادة الكيمياء، وأوراق البابل شيت؛ استعدادا للامتحانات التي تنطلق في العاشرة من صباح اليوم السبت، وتستمر لمدة 3 ساعات لطلاب الشعبة العلمية، موضحة أنّ نقل الأسئلة إلى اللجان مؤمّن تماما، كما أنّ جميع اللجان الامتحانية معقّمة ضد كورونا.