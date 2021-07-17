وزير النقل يتابع أعمال تطوير تنفيذ الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى

تابع الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم السبت، يرافقه رئيس وقيادات الهيئة العامة للطرق والكباري، أعمال التوسعة والتطوير والصيانة الشاملة بالطريق الدائري حول القاهرة الكبرى بطول 106 كم، وبدأت الجولة بمتابعة الأعمال الجارية للانتهاء من إنشاء طريق داعم في المسافة من نفق سعد الدين الشاذلي حتى طريق «القاهرة - إسكندرية الزراعي»، بواقع 3 حارات إضافية بكل اتجاه، وبلغت نسبة تنفيذ الأعمال في هذه المسافة 96%,

وتم الانتهاء من أعمال إنشاء كوبري أعلى نفق سعد الدين الشاذلي، ثم متابعة أعمال تنفيذ كوبري السلام بمنطقة موقف العاشر، وبلغت نسبة تنفيذه 97%، ويبلغ طوله 1300 متر وعرضه 30 مترا، ويتم تنفيذه باستخدام الكمرات سابقة الصب وسابقة الإجهاد، وسيسهم في القضاء على الاختناقات المرورية التي كان نفق السلام يشهدها طوال الفترة الماضية، وتتسبب في عرقلة الحركة المرورية، ويكون هذا النفق في اتجاه واحد من المرج في اتجاه القاهرة الجديدة، ويتم استخدام الكوبري للقادم من القاهرة الجديدة للدخول إلى منطقة المرج.

ووجه «الوزير» بالانتهاء من الطرق السطحية أسفل كوبري السلام وفتح جميع التحويلات المرورية لتسيير حركة المرور للقادم من طريق الإسماعيلية الصحراوي للصعود إلى الطريق الدائري.

وتابع وزير النقل خطة ربط الطريق الدائري بمحور الطوارئ، والانتهاء من الكوبري أعلى محور الطوارئ، وجار تنفيذ المنازل والمطالع بعد إنهاء الإزالات المتعارضة، لعمل ربط حر بين المحور والدائري لخدمة أهالي جسر السويس ومدينة السلام، وتفقد كوبري تقاطع مؤسسة الزكاة مع الدائري، وتم الانتهاء من الأعمال بالكامل بنسبة 100% بالمطالع والمنازل.

وتفقد كامل الوزير كوبري المرج، وبلغت نسبة تنفيذه 96%، وطوله 1500 متر وعرضه 14 مترا، بواقع 3 حارات مرورية، وسيخدم الحركة المرورية القادمة من مؤسسة الزكاة وحتى مُسطرد، ويتضمن 4 مطالع ومنازل لسهولة الحركة المرورية التبادلية مع الطريق الدائري وشارع المرج، وسيمر الكوبري أعلى محطة صرف المرج ومحطة مترو أنفاق المرج وموقف الأقاليم بالمرج، وشاهد الوزير إنهاء الكمر المعدني أعلى شارع المرج.

واطلع على آخر المستجدات الخاصة بمحور المرج، وتم الانتهاء من أعمال الرفع المساحي، وجار الانتهاء من أعمال التصميمات، مؤكدًا أهمية هذا المحور الذي يتم تنفيذه، بناء على توجيهات القيادة السياسية بإنشاء محاور مرورية في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، لتسهيل وصول المواطنين للطريق الدائري.

ومتابعة أعمال تنفيذ كوبري مسطرد، بلغت نسبة تنفيذه 87%، وإنشاء كوبري جديد بالكامل شمالًا وجنوبًا إلى جانب الكوبري الحالي، بالإضافة إلى عدد من المطالع والمنازل لخدمة حركة تنقل المواطنين المسافرين إلى الإسماعيلية، عبر طريق «مُسطرد - بلبيس - الإسماعيلية الزراعي»، أو المتجهين إلى مُسطرد عبر نفس الطريق، موجهًا بتتفيذ أعمال النيوجرسي وفقًا لقياسات الجودة العالية.

وتوجه وزير النقل لمتابعة أعمال صيانة ورفع كفاءة المسافة من تقاطع طبقات الرصف من تقاطع إسكندرية الزراعي حتى تقاطع محور 26 يوليو، بطول 15 كم، اطلع على الخطة الخاصة بتطوير تقاطع الطريق الدائري مع طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، بعد انتهاء التصميمات، موجهًا بالبدء الفوري في تنفيذها.

وتوجه «الوزير» لمتابعة أعمال تنفيذ المسافة من المريوطية حتى الأوتوستراد بطول 12 كم، وتابع أعمال تطوير تقاطع الطريق مع الأوتوستراد، وبلغت نسبة تنفيذها 98% والتي تشهد أعمال توسعة كوبري الأوتوستراد والمطالع والمنازل التي تربط الكوبري بطريق الأوتوستراد؛ حيث وجه بضرورة الاستغلال الأمثل أسفل الكباري وطرحها للمستثمرين وفصل الطريق السطحي المتجه إلى مدينة نصر عن الكوبري العلوي المتجه إلى حلوان.

وتابع الوزير إزالة كل التعديات على حرم خط السكة الحديد العباسية طرة، بالإضافة إلى إنشاء عدد 2 مطلع ومنزل واحد لربط البحر الأعظم بالطريق الدائري، تسهيلًا لحركة تنقل المواطنين، كما تم الانتهاء من منزل شارع الجزائر و6 أنفاق وكوبري في هذه المسافة، وهي أنفاق «البساتين، الجزائر، العمرانية 1، العمرانية 2، مصرف الكونيسة، مصر للطيران» وكوبري الطالبية.

ووجه وزير النقل بضرورة فتح منزل الجزائر أمام حركة المرور للقادم من المعادي بعد الانتهاء من وضع العلامات الإرشادية؛ خصوصًا أنه تم الانتهاء من تنفيذ المنزل.

كما وجه الوزير بسرعة البدء في دراسة إنشاء الطريق السطحي أعلى محطة صرف الإيرانية بإنشاء كوبري علوي وسرعة الانتهاء من الدراسة الخاصة بإنشاء محور مروري في منطقة سوق السيالة.

وتابع الوزير أعمال توسعة كوبري المنيب العلوي على النيل بطول 1 كم ليصبح 8 حارات كل اتجاه بدلًا من 4 حارات، حيث يتم إنشاء كوبري جديد بالكامل شمالًا وجنوباً، إلى جانب كوبرى المنيب الحالى ومخطط الانتهاء منه في 30 أغسطس المقبل؛ ليصبح أسرع كوبري على نهر النيل تم تنفيذه في مصر.

واطلع وزير النقل على آخر المستجدات الخاصة بإنشاء محور جديد على ضفتي ترعة المريوطية للربط بين الدائري حول القاهرة الكبرى والدائري الأوسطي والدائري الإقليمي؛ وأكد مدير المشروع أنه جار الانتهاء من أعمال التصميمات الخاصة بالمحور تمهيداً لبدء أعمال التنفيذ، موجها بسرعة البدء في تنفيذ عدد 2 مطلع ومنزل في تقاطع عثمان محرم مع الطريق الدائري تسهيلًا لحركة تنقل المواطنين.

وشدد الوزير على التنسيق مع المرور لاستمرار أعمال إزالة المخلفات على مدار 24ساعة وكذلك أعمال النظافة على مدار الساعة وتنفيذ كل الأعمال وفقاً لقياسات الجودة العالية والاهتمام بأعمال النيوجرسي واللوحات الإرشادية وسرعة الانتهاء من خطة إضاءة الطريق، وسرعة الانتهاء من الدراسة الخاصة بتنفيذ مشروع BRT على الطريق الدائري.

وخلال الجولة، أكد وزير النقل أنه بعد الانتهاء من أعمال التطوير والتوسعة سيصبح الطريق بعدد 7 حارات بكل اتجاه، عدا كوبري المنيب فسيصبح 8 حارات بكل اتجاه، مشيراً إلى أننا نسابق الزمن للانتهاء من هذا المشروع المهم، مضيفًا أن أعمال التطوير والتوسعة والصيانة الشاملة التي يتم تنفيذها ستسهم في رفع مستوى الخدمة لمستخدمي الطريق، واستيعاب أحجام المرور الكبيرة المتدفقة عليه على مدار اليوم، بالإضافة إلى تقليل زمن الرحلة لمستخدمي الطريق، وتقليل استهلاك الطاقة للمركبات، فضلًا عن الحد من الآثار البيئية السلبية، لافتًا في هذا الصدد إلى أنه يتم إجراء تطوير فوري لكل منطقة يتم الانتهاء من نقل المرافق بها أو إزالة العقارات الواقعة في نطاق التطوير.

ولاحظ الوزير أثناء المرور في منطقة تقاطع محور الفريق العصار وامتداده محور شبرا - بنها مع الطريق الدائرى كميات كبيرة من مخلفات حفر المباني الجاري إنشاؤها في المنطقة، فتم الاتصال بمحافظ القليوبية والمختصين في الحي والتنسيق مع الأجهزة المختصة في وزارة الداخلية لمنع إلقاء هذه المخلفات والقبض على السائق والمركبة وتقديمهم إلى النيابة العامة لمحاسبتهم والقضاء على هذه الظاهرة تمامًا.