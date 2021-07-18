القصة الكاملة لمقتل مدمن هيروين على يد تجار مخدرات بحلوان

بمنطقة عرب الحصار البحرية بطريق الكريمات الصحراوي، حيث اتخذ المتهمون من ذلك المكان مقرا لهم لتسهيل عمليتي بيع وشراء المخدرات وبيعها للآخرين بعيدا عن أنظار المباحث، فكان لكل منهم له دور في التأمين وحراسة المكان أثناء إتمام العمليات، وكان المجنى عليه ضحية إحدى العمليات بعد نشوب مشاجرة بينه وبين المتهمين قاموا من خلالها بإطلاق الأعيرة النارية ما أدى لإصابة الضحية بطلق ناري ولقى مصرعه على الفور.

بدات الواقعة بذهاب المجنى عليه مع صديقيه للمتهمين لشراء المخدرات، حيث كان القتيل من متعاطي مخدر الهيروين، وحين احتاج لجرعته من المخدر قرر التوجه لمكان تواجد بعض تجار المخدرات الذين اعتاد التعامل معهم منذ إدمانه، فتوجه مع صديقيه إلى مكان تواجد أولئك التجار، وعند وصولهم لمقصدهم على طريق الكريمات الصحراوي، نزل كل منهم خلف الآخر في رهبة وخوف من منظر الأسلحة والرجال.

طلقة أصابت الضحية ولقى مصرعه على الفور

رغم الخوف والرهبة سار الضحية بصحبة صديقيه لداخل المكان تحت أنظار الجميع حتى مقابلة المتهمين، ولكنهم اختلفوا فيما بينهم على سعر «تذكرة الهيروين»، فنشبت مشاداة كلامية بينهم قام على إثرها المتهمون بإطلاق الأعيرة النارية تجاههم فأصابت إحداها المجنى عليه ما أدى لسقوطه أرضا ووفاته حال نقله للمستشفى.

تحديد هوية المتهمين

قامت الأجهزة الأمنية بالبحث عن أسباب وصول جثمان شخص مصاب بطلق ناري إلى أحد المستشفيات وتم تشكيل فريق بحث توصلت جهوده لتحديد هوية المتهمين ومكان تواجدهم حيث كشفت التحريات تحديد هوية 3 أشخاص لديهم معلومات قانونية.

وبتقنين الإجراءات تم استهدافهم بالمنزل وضبطهم وبحوزتهم بندقية الية وعدد 2 بندقية من نوع FN، عدد من الطلقات النارية الخاصة بتلك الأسلحة وكمية كبيرة من مخدر الهيروين وعدد 2 دراجة نارية بدون لوحات معدنية و6 هواتف محمولة ومبلغ مالي.

المتهمون يقرون بارتكاب الواقعة

وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة وإتجارهم بمخدر الهيروين وتكوينهم تشكيلا عصابيا، وأن المبلغ المالي حصيلة تجارتهم الآثمة والهواتف المحمولة للتواصل مع العملاء والأسلحة النارية لحماية نشاطهم التجاري.

وقررت جهات التحقيق عرض الجثة على الطب الشرعي لتشريحها والوقوف على أسباب الوفاة، كما أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.