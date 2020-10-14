عاجل.. الداخلية تحبط محاولة لإعادة تدوير مخدر الهيروين بالإسماعيلية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام ومديرية أمن الإسماعيلية، من ضبط أحد العناصر الإجرامية، وبحوزته 20 أسطوانه لمخدر الهيروين وزنت 5 كيلو جرامات، وكمية من مخدرالهيروين الخام وزنت 1.500 كيلو جرام، وكمية من خليط مخدر الهيروين بمواد أخرى معدة للكبس، وزنت 15 كيلو جرام، بإجمالى أوزان 21.500 كيلو جرام.

كما ضبطت الشرطة بحوزته، الأدوات والمعدات التي يتم استخدامها فى عملية التصنيع.

ورصدت الإدارة، نشاط المتهم وهو عاطل يقيم بالقنطرة غرب بالإسماعيلية، وله معلومات جنائية، حيث تخصص في الإتجار بمخدر الهيروين، ورصدت محاولته لتصنيع وتدوير وخلط ذلك المخدر، متخذا من مسكنه مقرا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وبمواجهته أقر بما جاء بالتحريات، وقُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ3 ملايين جنيه تقريبا.