عاجل.. قرار حاسم بشأن المقاهي قبل مباراة الأهلي وكايزر تشيفز

نفى الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، الأنباء التي تم تداولها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض المواقع الإلكترونية، بشأن غلق المقاهى في وقت إذاعة مباراة الأهلى وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، المقامة على ملعب محمد الخامس بدولة المغرب، مساء اليوم السبت في تمام التاسعة مساء.

وقال مساعد وزير التنمية المحلية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن المقاهي مفتوحة أمام المواطنين طوال فترة مباراة الأهلي وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي، متمنيًا التوفيق والسداد للنادي الأهلي ممثل الكرة المصرية.

وطالب «قاسم» المواطنين ورواد المقاهي والقائمين عليها باتباع الإجراءات الاحترازية والحفاظ على التباعد الاجتماعي، والحد من الزحام حفاظا على سلامة المواطنين من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

حظر الشيشة بالمقاهى

ودعا قاسم، المواطنين إلى الإبلاغ عن أى مخالفات أو تجاوزات تحدث فى المقاهى خاصة مع استمرار حظر الشيشة وفى حالة وجود تدخين للشيشة على المواطنين عدم التهاون مع المخالفة والإبلاغ الفورى عن المقهى المخالف؛ حتى يتم اتخاذ إجراء فورى حفاظا على سلامة المواطنين.

وأضاف «على كل مواطن اتباع الإجراءات الوقائية واستعمال أدوات أحادية الاستخدام، من أكواب وخلافه من باب الوقاية والحفاظ على الصحة، وعلى القائمين على المقهى الالتزام بنسب التشغيل المقررة والحد من الزحام داخل المقهى أثناء مشاهدة المباراة وعدم إشغال الطريق حتى لا يقع المخالف تحت طائلة القانون».

زي فريق النادي الأهلي

ويسعى أبناء القلعة الحمراء تحت قيادة المدير الفنى الجنوب أفريقى بيتسو موسيماني؛ لحصد اللقب العاشر في تاريخ مشاركات الأهلي الأفريقية للبطولة الأكبر للأندية في القارة السمراء، ومن المقرر أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من «القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر»، بينما يرتدي حارس المرمى الطاقم اللبني، أما فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي يرتدى، الطاقم الأصفر، ويرتدي حارس مرماه الطاقم الأخضر.