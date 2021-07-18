حظك اليوم برج القوس الأحد 18-7-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج القوس بالبرود الخارجي، فمهما كانت الضغوط فهو يبدو وكأنّه لا يبالي، رغم أنّه يتأذى داخليًا لكنه يرفض أن يعلم أحد.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج القوس مهنيا

القمر يتنافر مع أورانوس في منزلي الصحة ومن المهم أن تأخذ قسطا وافرا من الراحة وأن تتحرك في حدود ما تسمح به طاقتك وقواك.

حظك اليوم برج القوس عاطفيا

تميل للعزلة قليلا، ويساعدك ذلك على التأمل واستعادة هدوئك النفسي، ومن الأفضل أن تتجنب الزهو بنفسك ولا تعلن أخبارك.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة رانيا يوسف، ويوافق تاريخ ميلادها 1 ديسمبر.