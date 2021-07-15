حظك اليوم برج القوس الخميس 15-7-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج القوس يهوى المخاطر، لا يهاب التجربة مهما كانت خطيرة، فهو مجازف جسور إلى حد بعيد، وتقدم خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد خدمة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهني

القمر ما زال معاكسا وعليك اليوم أن تضع حساسيتك جانبا حتى يمر اليوم بسلام.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد العاطفي

يطالبك الفلك بالابتعاد عما يثير أعصابك وعليك أن تبقى ساكنا وأن تتعامل بحذر.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة ماجدة الرومي ويوافق تاريخ ميلادها 13 ديسمبر.