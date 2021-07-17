حظك اليوم برج القوس السبت 17-7-2021 مهنيا وعاطفيا

لا يحب مولود برج القوس التقييد وكتم الحرية، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس مهنيا

قد يحمل لك اليوم اجتماعات سارة ولقاءات موفقة تجمعك بالبعض.

حظك اليوم لمواليد برج القوس عاطفيا

القمر بمنزل الأصدقاء يعدك بوقت مناسب لإصلاح علاقة عاطفية أو تجمعك بأصحابك أوقات رائعة.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة ماجدة الرومي ويوافق تاريخ ميلادها 13 ديسمبر.