حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 14-7-2021 مهنيا وعاطفيا

لا يتوقف مولود برج الدلو عن العطاء ومساعدة من حوله، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو مهنيًا

القمر بمنزل المدخرات يمنحك اليوم كل الوسائل التي تساعدك على إدارة أمورك بنجاح، وتنطلق لتحقيق حلمك بالمستقبل بانطلاق وجرأة.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو عاطفيًا

اليوم قد تشعر بانفراجة وتبدو قادرا على الإقناع بالمنطق والموضوعية.

مروان خوري ويوافق تاريخ ميلاده 3 فبراير.