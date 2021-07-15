حظك اليوم برج الدلو الخميس 15-7-2021 مهنيا وعاطفيا

مميزات رجل الدلو متغيرة، ومن أهمها الكرم، خفة الظل، الأناقة، الذكاء الطموح، غير قابل للانهيار، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو مهنيًا

القمر ونبتون متنافران في منزلي المال وعليك اليوم أن تتوخى الحيطة والحذر إذا أردت تنمية مدخراتك أو ما تملك من أصول.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو عاطفيًا

فينوس بمواجهة برجك ومن المهم أن تنتبه لمشاعر الطرف الآخر تفاديا للصدام.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة لطيفة، ويوافق تاريخ ميلادها 14 فبراير.