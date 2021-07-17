بدء امتحانات القبول بالجامعات الأهلية بمركز اختبارات جامعة بنها

تفقد الدكتور ناصر الجيزاوي، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، والدكتور معوض الخولي، رئيس جامعة المنصورة الجديدة الأهلية، اليوم السبت، اختبارات القبول بالجامعات الأهلية، التي يتم تنظيمها برعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمركز الاختبارات المركزية الإلكترونية ببنها.

جاء ذلك بحضور الدكتور تامر سمير، نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، والدكتور جمال سوسة، المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وشيرين شوقي، أمين عام الجامعة، والدكتور محمد عبد الفتاح، مدير المركز، رفعت نان، أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية، وأيمن بيومي، أمين الجامعة المساعد للشئون المالية.

وتفقد رئيسا جامعتي بنها والمنصورة الجديدة ومرافقوهما قاعات المعامل بمركز الاختبارات المركزية الإلكترونية، والاطمئنان على سير اختبارات الطلاب للقبول في الجامعات الأهلية، وهي جامعات «الملك سلمان، والجلالة، والعلمين، والمنصورة الجديدة»، والتي انطلقت اليوم السبت، داخل عدد من مراكز الاختبارات بالجامعات.

من جانبه، قال القائم بأعمال رئيس جامعة بنها إن الدولة دعمت مراكز الاختبارات الإلكترونية بالجامعات المصرية بملايين الجنيهات، وتم تجهيزها تكنولوجياً على أعلى مستوى، وتستثمرها حالياً لخدمة اختبارات القبول وطلاب الجامعات.

كما أوضح رئيس جامعة المنصورة الجديدة أن هناك دعم غير محدود للجامعات الأهلية من جانب الدولة، بهدف إعداد خريج متميز مؤهل على مواكبة متطلبات سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية.

وأضاف الدكتور تامر سمير، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم، أن مركز الاختبارات المركزية الإلكترونية بجامعة بنها يحتوي على 13 معملاً للحاسب الآلي، بسعة 650 جهازاً، ومعملين مخصصين للعزل، وغرفة تحكم رئيسية تحتوي على أجهزة الخوادم ومراقبة الكاميرات ووحدة UPS.

كما أن المركز مزود بعدد 23 كاميرا مراقبة، وإنترنت فائق السرعة، وتم تنصيب نظام MCKL لإدارة الاختبارات الإلكترونية، وهو نظام أتاحه المجلس الأعلى للجامعات، بالإضافة إلى معمل خاص لتعامل أعضاء هيئة التدريس مع نظام الاختبارات.