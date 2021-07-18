أسعار الدواجن اليوم الأحد 18-7-2021 في مصر

حافظت أسعار الدواجن اليوم، على ثباتها منذ بداية الشهر الجاري، بسبب اتجاه الكثير من المواطنين لشراء اللحوم الحمراء مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، وتوقعت الغرفة تراجع الأسعار خلال الأسابيع القليلة نتيجة لانخفاض الطلب.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، في ضوء الخدمات اليومية التي تقدمها للمتابعين والقراء، أسعار الدواجن، اليوم الأحد الموافق 18 يوليو، بالأسواق المصرية وفقا لتصريحات عبدالعزيز سيد نائب رئيس الغرفة التجارية بشعبة الدواجن.

أسعار الدواجن البيضاء

تراوح سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء في المزرعة، ما بين 24 و25 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر بين 30 و31 جنيهًا.

أسعار البط اليوم

وبلغ سعر بط مسكوفي عمر يوم واحد، 15 جنيهًا.

وصل سعر البط الفرنساوي عمر يوم واحد، إلى 12 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض

وصل سعر كرتونة البيض بالمزرعة، إلى 43 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر 45 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

يتراوح سعر الكتكوت في المزارع اليوم الأحد، بين 7 و9 جنيهات.

أسعار السمان اليوم

وصل سعر بيع السمان حي هجين 180 جراما، ممتاز فاخر عمر 26 يومًا، 9 جنيهات، كما بلغ سعر بيع السمان حي هجين بياض ممتاز فاخر، عمر 14 يومًا، نحو 5.50 جنيه، وسعر بيع السمان الأسمر ياباني حي ممتاز فاخر، عمر يوم، نحو 2.25 جنيه.

أسعار الرومي اليوم

بلغ سعر بيع الرومي فرنساوي أبيض نعام، 1200 جرام فرز أول ممتاز، عمر شهر، نحو 130 جنيهًا.

يصل سعر بيع كتكوت الرومي فرنساوي أبيض فرز أول ممتاز، عمر يوم، إلى 65 جنيهًا.

وسجل سعر كتكوت البط الأبيض الممتاز عمر يوم واحد اليوم الأحد، نحو 7 جنيهات.

وبلغ سعر البط المسكوفي عمر 17 يومًا، فرز أول ممتاز، نحو 40 جنيهًا.

وصل سعر البط المولار يوم واحد، إلى 16 جنيهًا.

وأخير بلغ سعر بط مولار 17 يومًا، فرز أول ممتاز نحو 35 جنيهًا.