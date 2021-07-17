حماية المستهلك يحذر المواطنين من شراء اللحوم غير المختومة والمذبوحة خارج السلخانات

حذر جهاز حماية المستهلك المواطنين من شراء اللحوم غير المختومة أو المذبوحة خارج السلخانات، بهدف الحد من عمليات التلاعب والسرقة ولضمان وصول المنتج من اللحوم بشكل أمن إلى المستهلك المصري.

وقال المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك إنه يجب على المستهلكين شراء الأضحية واللحوم الطازجة من أماكن موثوق فيها، وإن يتحري المستهلك الدقة عند الشراء والتأكد من الأختام الموجودة على اللحوم.

وأكد أن الدولة تقيم الشوادر لبيع الخراف واللحوم الطازجة، للتسهيل على المواطنين، كما توفر اللحوم في المجمعات الاستهلاكية بأسعار مناسبة وبجودة عالية.

وتابع «حسام الدين» بأن الحكومة تستخدم أختام ذات بصمة مؤمنة حتى تضمن عدم تزوير الأختام الخاصة بمجازر اللحوم، بهدف الحد من عمليات التلاعب والسرقة ولضمان وصول المنتج من اللحوم بشكل آمن إلى المستهلك المصري، ويحتوي كل ختم من أختام اللحوم على تواريخ الذبح واسم المجزر وحروف تدل على المحافظة، وأيضًا حروف تدل على نوع الحيوان، وهي «بق» للأبقار «جم» للجمال، و«جا» للجاموس، و«ما» للماعز، و«ضا» للحوم الضأن، ويكون شكل الختم دائري للحيوانات صغيرة السن ومربع للحيوانات الكبيرة، ويكون لون الختم للحوم البلدية أحمر.

وأضاف متحدث التموين أن الختم الوحيد الذي لم يتغير، هو ختم اللحوم المستوردة، بنفس لونه البنفسجي المميز.

وأعلن «حسام الدين» أن الجهاز ممثلًا في إدارة ضبط الأسواق، سيقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع الأجهزة الرقابية الأخرى، خلال إجازة عيد الأضحى لضبط أي منتجات أو سلع تضر بالمستهلكين، والعرض على النيابة العامة لاتخاذ اللازم قانونًا.

وصرح رئيس الجهاز بأن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بحماية المستهلك من الممارسات الضارة، خاصة التي تلحق أضرارًا بصحته وسلامته، من خلال اتخاذ إجراءات استباقية لتوعية وتنبيه المستهلكين من بعض السلع أو المنتجات الضارة.

وأكد رئيس الجهاز أن العاملين بالجهاز يستقبلون الشكاوى، في إجازة عيد الأضحى، من خلال الخط الساخن 19588، من أي خط أرضي وتطبيق الواتس آب على رقم 01577779999.