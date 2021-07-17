ركود في أسعار الخضروات وانتعاش بالفاكهة بالأسواق

شهدت أسعار الخضروات اليوم السبت، ركودًا كبيرًا فى الأسواق، فيما انتعشت مبيعات الفاكهة بشكل كبير وخاصة البطيخ والكانتلوب والعنب والبرقوق والخوخ، نتيجة عدم إقبال المواطنين على الشراء واللجوء إلى الوجبات الخفيفة، حسبما ذكر حاتم النجيب، رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية في القاهرة.

وأضاف«النجيب» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن عددًا كبيرًا من المزارعين راهنوا على إنتاج الفاكهة لتحقيق أرباح خلال الموسم الجاري، لكنهم صدموا بوفرة غير اعتيادية للمنتجات في الأسواق، مشيرًا إلى استقرار أسعار السلع الاستراتيجية للخضروات مثل «الطماطم والبصل والبطاطس دون زيادة فى الأسعار منذ بداية الشهر الجاري».

ونصح رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية في القاهرة، المواطنين بشراء «المانجو» في هذا التوقيت، موضحًا أن أسعار البشائر منها تتراوح ما بين 15 حتى 25 جنيها للكيلو، والتوقيت الأفضل للشراء، نتيجة لطرح أصناف كثيرة منها.

ويباع كيلو البصل في سوق التجزئة بـ 3جنيهات، فيما استقرت أسعار الطماطم نسبيًا، حيث يباع قفص الطماطم زنة 18كيلو بـ70جنيه، ويباع كيلو الطماطم في سوق التجزئة من 2 إلى 4جنيهات، ويباع كيلو الخيار بـ4 جنيهات، والبطاطس بـ3 جنيهات للكيلو.

وسجلت أسعار الليمون عند 25جنيه تقريبًا للكيلو، والفاصوليا سجلت 4 جنيهات للكيلو، والبسله 4جنيهات، ويباع الكنتالوب بسعر 4جنيهات للكيلو، والبرقوق بـ25 جنيهًا للكيلو، والخوخ بـ 15جنيه للكيلو، وتباع البطيخة الواحدة من 10 إلى 35 جنيه، حسب الوزن والنوع.

وأوضح «النجيب» أن مصر تعيش حاليًا في جو من الأمن الغذائي، لأن جميع المنتجات الزراعية تتوفر بأسعار متفاوتة تناسب جميع الطبقات.

وطالب«النجيب» من وزارة الزراعة بزيادة حملات التوعية والإرشاد للفلاحين من حيث أنواع الزراعات المطلوب زراعتها والطرق الحديثه للزراعة والري والسعي الدائم لفتح أسواق خارجية للمحاصيل، التي تزيد عن الحاجة المحلية ومتابعة ومراقبة جميع المنتجات الزراعية في الحقول والأسواق حفاظًا على سمعة المنتجات الزراعية المصرية، وللحفاظ على ما وصلنا إليه من أمن غذائي وتقديم الدعم المناسب للفلاحين لمواصلة الإنتاج الزراعي.