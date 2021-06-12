عاجل.. حريق هائل في محطة فاكهة بالمنوفية والدفع بـ9 سيارات إطفاء (فيديو)

نشب حريق هائل، منذ قليل، في الطابق الثالث من محطة للخضروات والفاكهة بالمنطقة السابعة بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، وامتد للطوابق الأخرى.

ودفعت الحماية المدنية بالمنوفية بـ9 سيارات إطفاء، في محاولة للسيطرة على الحريق.

حريق في مصنع خصروات وفاكهة بالسادات

وأكدت مصادر أمنية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الحريق نشب في كارتون وبلاستيك في الطابق الثالث، ما ساعد على اشتعال النيران بقوة، مؤكدا أن الحماية المدينة تحاول السيطرة على الحريق ومنع انتقاله إلى الأماكن الأخرى.

الدفع بسيارتين إسعاف لموقع «حريق السادات»

ودفع مرفق الإسعاف بالمنوفية، بسيارتي إسعاف إلى مكان الحريق بالسادات، تحسبًا لوقوع إصابات.

وأكد مصدر طبي، عدم تسجيل أي إصابات بسبب الحريق حتى الآن.

كان اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارًا من مدير الحماية المدنية، يفيد بنشوب حريق بمحطة تصدير فاكهة وخضروات بالسادات، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، وجارِ السيطرة على الحريق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حول الواقعة.