عقد امتحان «سوبر ماتشينج» لطلبة الدبلومة الأمريكية العام الحالي والمقبل

عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم السبت، اجتماعًا مع نظرائهم بوزارة التعليم العالي، لمناقشة بعض الموضوعات المتعلقة بالشهادات الدولية، وتم الاتفاق على الشكل النهائي لعمل «super matching»، الخاص بطلبة الدبلومة الأمريكية كإجراء استثنائي لطلبة جريد 12، هذا العام والعام المقبل فقط.

وأكدت الوزارة أنه يحق للطالب الاختيار في عمل «super matching» بأعلى الدرجات التي حصل عليها من بين الامتحانات التي اجتازها (SAT I) ( SAT II) (EST II) (EST I) (ACT I) (ACT II)، مشيرًا إلى أنه من حق الطالب أيضًا في عمل «super matching» في مادة اللغة الإنجليزية بفرعيها reading & writing من بين امتحانات ACT & SAT.

وأوضحت الوزارة أنه تمت الموافقة على قبول امتحان الـ SAT من داخل جمهورية مصر العربية، حتى 15/2/2021، وللطلاب من خارج جمهورية مصر العربية حتى 15/8/2021، بشرط تقديم ما يثبت إقامتهم الشرعية بالخارج، لافتًا إلى أنه تم الموافقة على قبول امتحان الـ«ACT» حتى 15/8/2021، أو لحين صدور تعليمات جديدة.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان لها، اليوم السبت، إنه بالنسبة لما يثار حول مادة الـ science في امتحان الـ ACT، تم الاتفاق على ما يلي:

ـ يجوز قبول الطالب بالكليات الأدبية بدون إضافة مادة الـ science والاكتفاء بمادتي English & math، وتعدل الدرجات بما يعادل الدرجات المقررة لنتيجة هذه المواد.

ـ يجوز للطلاب الالتحاق بالكليات العملية دون كليات الطب، بشرط أداء الطالب الامتحان في مادة الـ science في امتحان ACT I أو ACT II.

ـ يجوز للطالب الالتحاق بكليات الطب بعد أداء الطالب الامتحان في مادة الـscience في امتحان (ACT II).

- فيما يتعلق بعدم دراسة مادة الـ math في G12 بشهادة البكالوريا الفرنسية فقد أفاد ممثلو المجلس الأعلى للجامعات بأنه لا يوجد مادة رياضيات منفصلة بتلك الشهادة وأن المحتوى الدراسي لمادة الرياضيات يتم دراسته بمواد «chemistry physics, biology»، وطلب ممثلو المجلس الأعلى للجامعات إرسال المحتوى العلمي لتلك المواد لعرضها على مستشار مادة الرياضيات بالوزارة لدراسة مدى تضمينها لمادة الرياضيات «1» حتى يمكن احتسابها ضمن المواد المؤهلة لكليات الطب.

حضر الاجتماع خالد عبدالحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات، المشرف على الإدارة المركزية للتعليم الثانوي، وايمان صبري مدير عام التعليم الخاص، ومحمد هاشم مدير التعليم الدولي بالإدارة العامة للامتحانات، وسيد الصافوري مدير عام مكتب التنسيق، وحسين زغلول مدير الشهادات الأجنبية، ومحمد عامر ممثل مكتب تنسيق القبول بالمعاهد والجامعات، وشيماء محمد عبدالحليم شئون التعليم والطلاب بالمجلس الأعلى للجامعات بوزارة التعليم العالي.