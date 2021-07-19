يهتم المسلمون حول العالم، بالبحث عن مواقيت الصلاة المتعلقة بعيد الأضحى المبارك، ومن بينها موعد صلاة عيد الأضحى في جدة 1442، ليستعد قاطني تلك المدينة، للاستعداد للصلاة هم وذويهم، ويحدد موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في السعودية بعد شروق الشمس بنحو 20 دقيقة.

وفي هذا الصدد، تقدم «الوطن»، موعد صلاة عيد الأضحى في جدة 1442، في إطار سلسلة الخدمات الإخبارية اليومية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

موعد صلاة عيد الأضحى في جدة 1442

وفقا للمواعيد المعلنة بالمملكة العربية السعودية، تختلف توقيتات موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في السعودية من محافظات إلى أخرى، وإن كان الفرق يتراوح بين بضع دقائق إلى ما يقرب من ساعة في بعضها، فإن موعد صلاة عيد الأضحى في جدة 1442 في تمام الساعة 06:11 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في المملكة العربية السعودية

ومن المقرر أن تبدأ صلاة عيد الأضحى في مكة المكرمة: 6:09 صباحًا، في المدينة المنورة: 6:05 صباحًا، في تبوك: 6:09 صباحًا، في الدمام: 5:19 صباحًا، في الطائف:6:17 صباحًا، في نجران: 5:59 صباحًا، في العلا: 6:07 صباحًا، في جدة:6:11 صباحًا، في ينبع: 6:11 صباحًا، القويعية: 5:43 صباحًا، في الظهران: 5:19 صباحًا، وأخيرا في القريات: 6:00 صباحًا.

ضوابط صلاة العيد بالمملكة العربية السعودية في ظل إجراءات احترازية

وفي سياق متصل، أجازت السعودية أداء المسلمين لصلاة عيد الأضحى 2021 في المساجد والساحات المفتوحة الواسعة، شريطة اتباع المصلين جميع الإجراءات الاحترازية لضمان الوقاية من فيروس كورونا المستجد، وفلكيًا سيكون عيد الأضحى المبارك الثلاثاء 10 ذي الحجة 1442 هجريًا، الموافق 20 يوليو 2021.