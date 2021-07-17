موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في الدقهلية: 5:29 صباحًا

يستعد المواطنون لاستقبال عيد الأضحي 2021، المقرر له الثلاثاء المقبل 20 يوليو، ولكل محافظة من محافظات مصر موعد محدد لصلاة عيد الأضحى؛ نظرا لفروق التوقيت بين المحافظات.

موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في الدقهلية

وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزقية، مواعيد صلاة عيد الأضحى 2021 في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، يوم الثلاثاء الموافق 10 ذي الحجة 1442 هجرية وسيكون في الساعة 5:29 صباحًا.

ضوابط صلاة العيد الأضحى في مساجد الدقهلية

وأعلنت مديرية أوقاف الدقهلية، أن الصلاة ستكون في المساجد الكبرى التي تقام فيها صلاة الجمعة، مضيفة «على كل مواطن يتردد علي المسجد الالتزام بارتداء الكمامة اصطحاب سجادة الصلاة الشخصية، وعدم إقامة الصلاة في الساحات بأعمال التطهير، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي أثناء الصلاة، وعدم فتح دورات المياه».

وتختلف مواعيد صلاة العيد الأضحى من محافظة إلى أخري لفروق التوقيت، وتصل اختلاف التوقيت نحو27 دقيقة بين المحافظات وتتوسط المحافظات القاهرة والجيزة التي تحدد موعد الصلاة فيهما الساعة 5:32 صباحا.

مواعيد صلاة العيد الأضحى في محافظات مصر

وتحدد موعد صلاة العيد في باقي المحافظات المصرية، على النحو التالي: القاهرة والجيزة الساعة 5:32، الإسكندرية: 5:35، الزقازيق: 5:30، بنها بمحافظة القليوبية 5:31 ، شبين الكوم بمحافظة المنوفية 5:32 ، الزقازيق 5:30 كفر الشيخ 5:31، دمياط 5:27 السويس 5:27 العريش 5:19 بورسعيد 5:25 الطور 5:26 سانت كاترين 5:24 طابا 5:18 شرم الشيخ 5:24 دمنهور 5:33 طنطا 5:31

وأما محافظات الصعيد فيكون موعد صلاة عيد الأضحى 2021 بها: الفيوم: 5:35 ، بني سويف 5:35، المنيا و أسيوط 5:38، سوهاج وأسوان 5:37 ، قنا: 5:34، مرسي مطروح: 5:45 ، الغردقة بمحافظة البحر الأحمر 5:27 الخارجة: 5:47 الإسماعيلية: 5:26، السلوم 5:53 نويبع 5:20 حلايب 5:25 شلاتين 5:28.