التعليم العالي: مصر تنشر 1450 بحثا علميا حول كورونا في المجلات الدولية

كشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أن الأبحاث العلمية التي تجرى على فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» تسير بصورة جيدة ومتميزة ومتقدمة في إيجاد حلول لمواجهة الأزمة منذ إعلان الجائحة، لافتة إلى أن مصر نجحت حتى الآن، في نشر نحو 1450 بحثا علميا في المجلات العلمية الدولية المتقدمة في هذا الشأن.

وأشارت المصادر إلى أن الأبحاث في مختلف المجالات ما بين دراسات ومقارنات وأبحاث لدراسات سريرية وأدوية وغيرها، مؤكدة أن علماء وباحثي مصر يقدمون نموذجا رائعا في هذا الشأن.

التعليم العالي: نحتل المركز الأول أفريقياً في عدد الأبحاث والنشر الدولي بتصنيف «سيماجو» العلمي

وأوضحت المصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لـ«الوطن»، أن مصر حققت إنجازا كبيرا في نشر الأبحاث العلمية، وأظهر تقرير لمجلة «University world news»، أن مصر تصدرت القارة الأفريقية في النشر الدولي للبحوث العلمية المحكمة خلال الـ5 سنوات الماضية، وتحقيقها للمرتبة الأولى على مستوى القارة الإفريقية في هذا المجال العلمي، وأن القدرة البحثية لمصر تسير في اتجاه تصاعدي، وذلك مع زيادة نصيبها من الأبحاث الأفريقية في المجلات المحكمة بنحو 23%.