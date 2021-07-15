طلاب «الأدبي» عن امتحان الجغرافيا: سهل.. و«التعليم العالي»: 75 رغبة تنسيق.. وحداثة المؤهل شرط التقدم

أشاد عدد من طلاب الثانوية العامة «الشعبة الأدبية» بمستوى امتحان مادة الجغرافيا، مؤكدين أن الامتحان جاء فى مستوى سهل وأنهم تمكنوا من الإجابة عن جميع الأسئلة دون أى معوقات، لافتين إلى أنه كانت هناك بعض الأسئلة التى اعتمدت على الفهم لأن طريقتها غير مباشرة. يقول الطالب إبراهيم محمد إن الامتحان جاء فى مستوى سهل، موضحاً أن الوقت كان كافياً للإجابة عن جميع الأسئلة، لافتاً إلى أن الامتحان تكوَّن من 50 سؤالاً اختيارياً. وأضاف «محمد» لـ«الوطن» أن أسئلة الخريطة اعتمدت على الفهم، موضحاً أنه من السهل أن يحصل الطالب على درجات عالية فى الامتحان.

واتفق الطالب إسلام أيمن، الذى أدى الامتحان بمدرسة السعيدية الثانوية العسكرية بنين بمحافظة الجيزة، مع «إبراهيم»، مؤكداً أن سهولة امتحان الجغرافيا مكّنته من الإجابة عن جميع الأسئلة فى وقت أقل من الزمن المحدد لإجابة الامتحان. وأضاف «أيمن» أن غالبية الأسئلة جاءت مباشرة ولم تحتوِ على أى تعقيد، موضحاً أن التدريب المستمر على طريقة الأسئلة الموضوعية ساعده فى فهم أسئلة الامتحان بسهولة.

وفى سياق متصل، أكد الطالب جاسر أحمد أن مستوى امتحان الجغرافيا يساعد الطالب المتوسط على الحصول على درجات مرتفعة، موضحاً أن الامتحان لم يشمل أى أسئلة معقدة، لافتاً إلى أنه تم تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية فى اللجان الامتحانية. وأضاف «جاسر» لـ«الوطن» أن اللجنة سمحت له بدخول الكتاب المدرسى والاطلاع عليه أثناء الامتحان، متمنياً أن يكون مستوى بقية الامتحانات مثل امتحان الجغرافيا. وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن أداء 255 ألفاً و353 طالباً وطالبة «بالشعبة الأدبية» امتحان مادة الجغرافيا، أمس، فى اليوم السادس من امتحانات الثانوية العامة داخل 2201 لجنة على مستوى الجمهورية.

وحرص الدكتور رضا حجازى، نائب الوزير لشئون المعلمين، نائب رئيس عام الامتحان، على متابعة سير عمليات الامتحانات فى غرفة العمليات المركزية بالوزارة، والتواصل مع مديرى المديريات التعليمية للتأكيد على ضرورة تنظيم دخول الطلاب إلى لجان الامتحانات ومنع تجمعات الطلاب، ومنع تكدس أولياء الأمور أمام اللجان. وأكد «حجازى» أن امتحانات الثانوية العامة فى يومها السادس سارت بشكل جيد، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، وأن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمّنة بالكامل، بدءاً من طباعة الأسئلة «البابل شيت»، مروراً بنقلها إلى مراكز توزيع ورق الأسئلة ثم لجان سير الامتحان ولجان النظام والمراقبة.

«التعليم»: ضبط 33 حالة نشر للامتحان على الإنترنت وحيازة أجهزة محمولة ومحاولات غش وإثارة شغب وتهكير أجهزة التابلت

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكترونى (33) حالة ما بين نشر الامتحان على الإنترنت وحيازة أجهزة محمولة ومحاولات غش وإثارة شغب داخل اللجان وتهكير التابلت، وتم تحديد الطلاب المسئولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات. وسوف يؤدى طلاب الثانوية العامة (الشعبة العلمية) السبت المقبل امتحان «الكيمياء» بإجمالى 393 ألفاً و883 طالباً وطالبة، ويؤدى طلاب الثانوية (للمكفوفين) امتحان الجغرافيا (ورقة أولى) بإجمالى 225 طالباً وطالبة.

على جانب آخر، اعتمد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، عدداً من القواعد الخاصة بتنسيق الجامعات 2021-2022، لبدء العمل بها من العام الدراسى 2021-2022، أبرزها التأكيد على إلغاء جميع الاستثناءات التى سبق أن قررها المجلس الأعلى للجامعات بشأن قبول بعض الفئات من الطلاب بالجامعات الحكومية المصرية، إعلاء لأحكام الدستور والقانون والمحكمة الإدارية، على أن يتم تنسيق وترشيح الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية والشهادات الثانوية المعادلة (العربية والأجنبية) والشهادات الفنية والأزهرية وغيرها عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لمرة واحدة فقط، مع التأكيد على عدم ترشيح من سبق ترشيحه، وذلك تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص.

كما حدد القرار الوزارى عدد رغبات التنسيق التى يختارها الطالب عند إدخال رغباته على برنامج التنسيق الإلكترونى بـ75 رغبة لكل الشهادات التى تتقدم لمكتب التنسيق، والتأكيد على الطلاب المصريين أن القبول بمكتب تنسيق القبول بالجامعات على الشهادات الأصلية والموثقة فقط ولا يُقبل أى مستند آخر عوضاً عن ذلك. واشترط الوزير فى قراره حداثة المؤهل فى جميع الشهادات الثانوية العامة المصرية «الثانوية المعادلة العربية والأجنبية- الشهادات الفنية- الثانوية الأزهرية» كشرط أساسى لتقدم الطلاب الحاصلين على هذه الشهادات لمكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، فعند التقدم لتنسيق العام الجامعى 2021-2022 يلزم أن تكون شهادة الثانوية العامة المصرية أو المعادلة الأجنبية والعربية أو الشهادات الفنية أو الثانوية الأزهرية قد اجتازها الطالب فى العام الدراسى 2021/2020 ولا يُقبل طلاب سنوات سابقة.

وألزم قرار وزير التعليم العالى الجامعات بعدم إعطاء أى إفادة ورقية أو إعلان النتيجة للطالب بنتيجة امتحانات القدرات، حيث لا يُعتد إلا بالنتائج التى ترد من الكلية على موقع التنسيق الإلكترونى، والتأكيد على أن تكون درجة النجاح فى اختبارات القدرات لجميع الكليات المعنية بأداء الاختبارات 60% من إجمالى مجموع درجات الاختبارات مجتمعة.

من ناحية أخرى، أكد الدكتور محمد حلمى الغر، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، أنه لن تكون هناك ارتفاعات جنونية للمصروفات الدراسية وأسعار ورسوم الكليات بالجامعات الخاصة العام الجارى، لافتاً إلى أن مصروفات الجامعات الخاصة تحدَّد من قبَل مجالس الأمناء الخاصة بها، وأن القانون لا يتيح تحديد نسبة زيادة معينة أو نسبة للمصروفات، قائلاً: «السوق هيظبط نفسه مع وجود الجامعات الأهلية الجديدة ومش هيكون فيه ارتفاع جنونى».

وأوضح أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن القانون يسمح بحرية الجامعات فى تحديد مصروفات خاصة بها، لافتاً إلى أن الوزارة تتابع عن كثب موضوع المصروفات: «إحنا متابعين، ومفيش فروق كبيرة فى المصروفات الدراسية، والبعض قلق من عدم استيفاء الأعداد مع البدء لتجهيز افتتاح عدد من التخصصات الدراسية الجديدة». وكشف الدكتور مصطفى كمال، رئيس جامعة بدر، أن الجامعة بدأت فى استقبال طلاب الشهادات المعادلة للتقدم للجامعة مباشرة تنفيذاً لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، مضيفاً أن الجامعة لم تقم بزيادة المصروفات الدراسية للكليات عن العام الماضى، موضحاً أن من المرجح زيادة نسبة 5% فى حال موافقة مجلس الجامعة، موضحاً أنه لن يتم زيادتها عن ذلك مراعاة للظروف الاجتماعية التى تمر بها البلاد.