توافد الحجاج لتأدية طواف القدوم.. و50% منهم يصلون «منى» الليلة

بالتزامن مع بدء توافد الحجاج على المسجد الحرام في مكة المكرمة، لتأدية طواف القدوم، اليوم السبت، لبدء مناسك الحج لهذا العام، وسط إجراءات احترازية مشددة فرضتها السلطات بسبب تطورات جائحة فيروس كورونا، أكد قائد قوة الحج اللواء زايد الطويان، عدم السماح لأي شخص بدخول مكة المكرمة إلا في حال وجود «تصريح حج»، مشيرا إلى أنه بنهاية اليوم السبت، سيصل إلى مشعر منى، نحو 50% من الحجاج، وفقا لقناة «العربية».

وشدد على مراجعة تصاريح الحجاج، والتأكد من الحالة الصحية في المراكز الأربعة المخصصة لاستقبال الحجاج في «الزائدي، والنوارية، والشرائع، والهدا».

وأوضح: «الحجاج يصلون للحرم من خلال المراكز الأربعة، ومحددة لهم أبواب الدخول لأداء طواف القدوم، ووفق خط التفويج يتجه ضيوف الرحمن بعد ذلك إلى ساحة منشأة جسر الجمرات، ويجري فرزهم وتصنيفهم حسب الألوان، التي تحكمها مواقع المخيمات والمتمثلة في الأحمر والأخضر والأصفر والأزرق».

وقالت وكالة الأنباء السعودية عبر «تويتر»، إن «تدفق ضيوف الرحمن على المسجد الحرام، سيستمر حتى يوم غدٍ الأحد، الثامن من ذي الحجة، أول أيام مناسك الحج، ثم سيتوجهون بعد ذلك إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية».

​ويؤدي الحجاج الطواف حول الكعبة مع بداية الشعائر، ثم يقومون بالسعي بين الصفا والمروة قبل أن يتوجهوا إلى منى، الأحد، في يوم التروية، ومنه إلى عرفات، الاثنين، لأداء ركن الحج الأكبر.

وتقتصر مناسك الحج هذا العام، على المقيمين في السعودية، الملقحين ضد الفيروس، بإجمالى 60 ألف حاج تتراوح أعمارهم بين 18 و65 عامًا، ومن غير أصحاب الأمراض المزمنة، وتقام المناسك في ظروف استثنائية من حيث التنظيم والعدد للعام الثاني على التوالي بسبب استمرار تفشي فيروس كورونا.