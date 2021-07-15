بعد مبادرة التمويل العقاري.. قانوني يوضح طريقة التأكد من تسجيل شقتك

بعد إقرار مبادرة رئيس الجمهورية للتمويل العقاري رسميا، وفتح البنوك أبوابها أمام الراغبين في الاستفادة من المبادرة، والحصول على وحدة سكنية بفائدة 3%، شريطة أن تكون الشقة مسجلة في الشهر العقاري وكاملة التشطيب ولا يوجد عليها مخالفات، زادت التساؤلات عن كيفية التأكد من أنّ الوحدة السكنية التي يرغب المستفيد من المبادرة في شرائها، مسجلة في الشهر العقاري ولها عقد مسجل وموثق، أم أنّ عقد الشقة ما زال ابتدائيا، وهو ما يجيب عنه محمد الجابري، المحامي بالاستئناف العالي والقضاء الإداري، موضحا الاختلافات بين العقد المسجل في الشهر العقاري والعقود غير المسجلة.

وقال الجابري، إنّ العقد المسجل في الشهر العقاري أو ما يطلق عليه اصطلاحا «العقد الأخضر»، تكون له صيغة معينة ومعتمدة من الشهر العقاري، ويوجد يسار العقد رقم شهر وتاريخ محدد، إضافة إلى ختم الشهر العقاري، متابعا: «المشتري ياخد رقم الشهر وتاريخه ويروح أقرب سجل تابع للشهر العقاري في عنوان الوحدة السكنية، ويستعلم عنه ويتأكد أنّ الوحدة مسجلة، ويشوف بيانات البائع ويتأكد إن هو مالك الوحدة السكنية».

وعما إذا ما كانت الوحدة السكنية مسجلة باسم البائع، أوضح المحامي أنّ هناك بعض الأشخاص يشترون شقة مسجلة ولا ينقلون ملكيتها باسمهم في الشهر العقاري، وفي هذه الحالة يطلب المشتري من البائع إيصاله بالمالك الأصلي، ويتأكد أنّه باع الوحدة السكنية لهذا الشخص.

وبسؤاله إذا اكتشف المشتري أنّ الشقة مسجلة باسم شخص متوفي، أجاب أنّه في هذه الحالة يرفع المشتري دعوى قضائية بالصحة والنفاذ، ويختضم فيها جميع من تعاملوا مع الشقة سواء ورثة أو أشخاص عاديين، لإثبات عدم أحقيتهم في الشقة، وبعد ذلك تحول المحكمة الأمر إلى الشهر العقاري لاستكمال باقي الإجراءات الخاصة بالشقة ونقل ملكيتها إلى المشتري.