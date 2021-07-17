التقديم خلال أيام.. شروط القبول بكلية الشرطة 2021

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، عن قبول دفعة جديدة من الطلاب لكلية الشرطة من خريجي الثانوية العامة أو الثانوية الأزهرية من العام الحالي 2021، والسابق 2020، كما أعلنت عن الكليات المطلوبة للالتحاق بالضباط المتخصصين في كلية الشرطة للبنات.

وترصد «الوطن»، ضمن خدمات الإخبارية التي تقدمها لقرائها على مدار اليوم، موعد التقدم إلى كلية الشرطة والشروط الواجب توافرها في الطلاب والشروط المطلوبة لخريجي الثانوية العامة والأزهرية.

مجموع الثانوية المطلوب للالتحاق بكلية الشرطة عام 2021

وكانت وزارة الداخلية، قد كشفت عن قبول خريجي الثانوية العامة والأزهرية الحاصلين على مجموع 65%، كحد أدنى، من خريجي دفعة العام الحالي 2021، والعام السابق 2020، بكلية الشرطة.

موعد التقديم في كلية الشرطة 2021

وأتاحت وزارة الداخلية، التقديم في كلية الشرطة إلكترونيًا، من خلال موقع الوزارة، حيث يمكن تسجيل البيانات المطلوبة والانتظار حتى تحديد موعد الاختبار الأول.

ويمكن التقدم لكلية الشرطة للحاصلين على الثانوية العام الماضي، بداية من يوم 20 يوليو الحالي -الثلاثاء المقبل- وحتى 12 أغسطس المقبل، وبالنسبة للحاصلين على شهادة الثانوية العامة لعام 2021، يبدأ التقدم من يوم 12 أغسطس، حتى 6 سبتمبر المقبل.

شروط التقدم لكلية الشرطة 2021

وجاءت الشروط الواجب توافرها للقبول في كلية الشرطة 2021، كالتالي:

1- أن يكون الطالب مصري الجنسية ومن أبوين مصريين.

2- يشترط أن يكون المتقدم محمود السيرة والسلوك وحسن السمعة.

3- ألا يكون سبق صدور الحكم عليه بعقوبة جناية أو عقوبة مخلة بالشرف والأمانة.

4- أن يكون الطالب المتقدم مستوفيًا كل الشروط الخاصة باللياقة والصحية.

5- ألا يقل طول المتقدم عن 170 سم.

7- ألا يزيد سن المتقدم في أول شهر أكتوبر المقبل، عن 22 عاما.

8- يشترط ألا يكون الطالب المتقدم إلى كلية الشرطة متزوجًا.