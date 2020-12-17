بالفيديو.. مؤتمر لإعلان قبول دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة للعام 2020/2021

نشرت وزارة الداخلية، مقطع فيديو عن مؤتمر صحفي لقبول دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة للعام الدراسي 2020/2021، عبر صفحتها الرسمية على منصة الفيديوهات الشهيرة «يوتيوب»، إذ اعتمد محمود توفيق وزير الداخلية قبول دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة من الحاصلين على الثانوية العامة وما يعادلها والمؤهلات الجامعية وخريجي الحقوق، إذ جرى استعراض مراحل القبول واجتياز الاختبارات والأعداد المتقدمة بالمؤتمر، حيث بلغ عدد المتقدمين 55226 طالب، بواقع 39767 حاصلون على الثانوية العامة وما يعادلها، و5432 طالب حاصل على مؤهل جامعي.

https://www.youtube.com/watch?v=MhTnmWd3LRw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3GW_-2rdLnP7pCSxGQfiSRDABwcHjaqVUwsPxRgmvE4a1CQx397mh9Vdc

1027 طالبا يحمل شهادة الليسانس تقدم بطلب الالتحاق

وبلغ عدد خريجي كليات الحقوق من المتقدمين بطلب الانضمام إلى كلية الشرطة 1027 طالب، وبلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 90% إلى 108% نحو 7035 طالبًا، وبلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 80.11% إلى 90% نحو 13193 طالبًا، وبلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة مئوية من 70.1% إلى 80% نحو 12574 طالبًا، وبلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 65% إلى 70% نحو 6965 طالبًا.

الداخلية تكشف تقديرات طلاب ليسانس الحقوق

وبالنسبة إلى تقديرات الطلاب الحاصلين على ليسانس الحقوق البالغ عددهم 1027 طالبًا، فإن عدد المتقدمين في تقدير الامتياز مع مرتبة الشرف نحو 29 طالبًا، و11 طالبًا حصل على الامتياز و91 طالبًا حصل على جيد جدًا مع مرتبة الشرف و694 طالبًا حصلوا على تقدير جيد جدا و4196 طالبًا على تقدير جيد و5006 طالبًا حصلوا على تقدير مقبول.

قبول الطلاب بالحاسب دون تدخل أي عنصر بشري

وخضع المتقدمون لاختبارات تكفل تحقيق الشروط اللازمة لتولي المهام الشرطية مع الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة وتطبيقات الحاسب الآلي في إجراء الاختبارات ورصد نتائجها، حيث يرتب الحاسب الآلي الطلاب وفقًا للأعلى في مجموع الدرجات ويتم قبول العدد المستهدف منهم بصورة آلية دون تدخل لأي عنصر بشري، كما جرى التأكيد خلال المؤتمر أن يقوم الطالب بإعداد نفسه بدنيًا قبل الالتحاق بالكلية ما يزيد من فرص نجاحه.