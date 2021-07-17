سقوط عصابة سرقة السيارات بمفاتيح مصطنعة في دمياط

تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة دمياط، اليوم السبت، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات باستخدام أسلوب المفتاح المصطنع، كما تم ضبط 50 كيلوجرام من مخدر «البانجو»، بحوزة شخصين، خلال حملة أمنية بالمحافظة.

تشكيل عصابي لسرقة السيارات

أكدت معلومات قطاع الأمن العام، بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن دمياط، قيام شخصين، توجد لهما معلومات جنائية، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقة السيارات بأسلوب المفاتيح المصطنعة، بدائرة قسم شرطة دمياط الجديدة.

سرقة 3 سيارات ربع نقل

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المطلوبين حال استقلالهما سيارة قيادة أحدهما، وبحوزتهما سلاح ناري، عبارة عن «طبنجة»، وعدد من الطلقات النارية، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 3 وقائع سرقة سيارات بدائرة قسم شرطة دمياط الجديدة، وأرشدا عن المسروقات، عبارة عن 3 سيارات ربع نقل.

ضبط شخصين بحوزتهما 50 كيلو «بانجو»

كما أكدت معلومات قطاع الأمن العام، بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن دمياط، قيام شخصين، يوجد لأحدهما معلومات جنائية، يقيمان بدائرة مركز شرطة دمياط، بالإتجار في المواد المخدرة، متخذين من دائرة مركز شرطة دمياط مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المتهمين حال استقلالهما سيارة ملاكي، وبحوزتهما 50 كيلوجرام من مخدر «البانجو»، إضافة إلى مبلغ مالي، وعدد 2 هاتف محمول، وسلاح أبيض «مطواة»، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح الأبيض لحماية نشاطهما الإجرامي، وأن المبلغ المالي من متحصلات البيع، والهاتفين للاتصال بعملائهما.

تم تحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.