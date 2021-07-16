تحرير 390 محضر مخالفة وإعدام مواد غذائية فاسدة بالدقهلية

قاد نبيل الطيبي وكيل أول الوزارة السكرتير العام لمحافظة الدقهلية اليوم، بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية، حملة للمرور على المنشآت الغذائية والمحال والمطاعم والمنافذ بنطاق المحافظة، لليوم الرابع على التوالي، استعدادا لعيد الأضحى المبارك، تمكنت خلالها من تحرير 390 محضر مخالفة متنوعة، وإعدام 680 كيلو جرام من المواد الغذائية غير الصالحة للاستخدام الآدمي، وخرجت الحملة في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بتوفير احتياجات المواطنين من المواد الغذائية المتنوعة، والتأكد من صلاحيتها وضبط الأسعار في الأسواق.

تشكيل حملة مكبرة من الأجهزة التنفيذية في الدقهلية

وجه محافظة الدقهلية بتشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام، وعضوية كل من وكيل وزارة الصحة، والتموين، والطب البيطري، والقوى العاملة، ومباحث التموين، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومدير إدارة التفتيش والمتابعة والبيئة والأسواق والمعارض، وعضوًا من الإدارة العامة للشئون القانونية، للمرور على منافذ بيع اللحوم ومحال الجزارة والسوبر ماركت والمخابز والمعاينة على الطبيعة لكل السلع الغذائية والتموينية، والتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، والوقوف على أسعارها ومقارنتها بأسعار السوق.

نتائج حملة المرور على المنشآت الغذائية في الدقهلية

وأسفرت الحملة عن تحرير 390 محضر مخالفة متنوعة في مجالات التموين والصحة والإشغالات والنظافة والبيئة والطب البيطري والصحة والسلامة المهنية، وإعدام 680 كيلو جرام من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وحررت لجان للمرور على المنشآت الغذائية والمحال ومنافذ البيع بنطاق المحافظة، 78 محضرًا في مجال التموين، 84 محضرًا في مجال الصحة، 67 محضرًا في مجال البيئة، 65 محضرًا في مجال الإشغالات، 41 محضرًا في مجال النظافة، 13 محضرًا في مجال الطب البيطري، و39 محضرًا في مجال السلامة والصحة المهنية.