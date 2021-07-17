مرتبات تصل لـ9 آلاف جنيه.. وظائف للشباب من جميع المؤهلات بالمحافظات

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تفاصيل عدد من الوظائف ضمن مبادرة «توظيف مصر»، للمؤهلات العليا والمتوسطة وفوق المتوسطة والتكنولوجية، ودون مؤهل من أصحاب الخبرة، ودون خبرة للشباب من الجنسين، بناءً على احتياجات السوق من عمالة وموظفين في عدد من التخصصات، برواتب تبدأ من 2150 جنيهًا وتصل إلى 9 آلاف جنيه.

أولا: وظائف للمؤهلات العليا والتكنولوجية

شركة «كول سنتر» تطلب للتعيين الآتي:

1- خدمة عملاء كول سنتر.

2- دعم فني.

مكان العمل: المعادي – مدينة نصر – المهندسين – الدقي (القاهرة).

الشروط المشتركة:

- خريجون مؤهل عالٍ فقط.

- الحد الأقصى للسن 32 عامًا.

- مستوى اللغة الإنجليزية يبدأ من جيد.

- الوظائف متاحة للذكور والإناث.

- خبرة أو معرفة فقط بالـCCNA أو الـ+N بالنسبة للمتقدمين لوظيفة الدعم الفني.

- موقف واضح من التجنيد بالنسبة للذكور (تمت – تأجيل - إعفاء).

الحقوق والمميزات:

- المرتب لخدمة العملاء: من 2400 جنيه إلى 4500 جنيه حسب اللغة، الدعم الفني: من 4500 جنيه إلى 6000 جنيه حسب الخبرة واللغة.

- يومان إجازة أسبوعيًا متغيرين.

- 8 ساعات عمل.

- تأمين طبي واجتماعي.

- أرباح سنوية وفرص للترقي.

شركة لتصنيع وبيع الملابس الجاهزة (الملابس المنزلية) تطلب للتعيين الآتي:

1- مبيعات بالفرع: للعمل بفروع الشركة في مدينة نصر ومصر الجديدة والعبور والرحاب ومدينتي.

2- محضر طلبات (استلام وتنسيق المنتجات وتحضير الأوردرات)/ للعمل بمقر الشركة الرئيسي بالتجمع الخامس.

3- محاسب تكاليف (خبرة في تصنيع الملابس الجاهزة)، يكون مسئولًا عن الآتي:

تسعير المنتجات التامة وذلك بناءً على تقارير التكلفة وتقارير أسعار السوق.

إتمام عمليات ومراحل التصنيع بداية من تحويل الخامات والأجور والتكاليف الأخرى وحتى الحصول على المنتجات التامة الصنع وتحويلها إلى المخزن الرئيسي.

الشروط المشتركة:

- مؤهلات متوسطة أو عليا خريجين (وظيفة المحاسب كلية تجارة قسم محاسبة).

- خبرة من سنة إلى 3 سنوات بالنسبة لوظيفة المبيعات والمشتريات والمحاسبين في مجال الملابس.

- حد أقصى للسن 35 عامًا.

- ذكور وإناث لوظيفة المبيعات.

الحقوق المشتركة:

- المرتب: مبيعات من 2300 جنيه ويزيد حسب الخبرة + العمولة، ومحضر طلبات 2800 جنيه + 300 جنيه بدل مواصلات، المحاسب من 4000 إلى 6000 جنيه.

- تأمينات.

ثانيا: وظائف للمؤهلات المتوسطة ودون مؤهل

شركة صحية تطلب للتعيين الآتي:

1- فني صيانة كهربائية للعمل في 6 أكتوبر المنطقة الصناعية الرابعة.

يشترط خبرة تبدأ من 5 سنوات في نفس المجال - دبلوم أو معهد صنايع – التعامل مع الأعطال الكبيرة – Basic PLC – Classic Control.

2- سائقون رخصة مهنية للعمل في مسطرد القليوبية.

يشترط الحصول على مؤهل متوسط أو عالِ – رخصة درجة ثانية وأولى.

المميزات والحقوق المشتركة:

- المرتب للفني: يبدأ من 8000 جنيه إلى 9000 جنيه حسب الخبرة، والسائق من 3000 جنيه إلى 5000 جنيه حسب الخبرة.

- 8 ساعات عمل.

- توفير المواصلات للقاهرة والجيزة.

- تأمين صحي للأسرة، وتأمين اجتماعي، واشتراك في الجيم.

ثالثًا: وظائف للطلبة والعمالة الصيفية

شركة توصيل تقارير طبية وعينات (أبلكيشين) يطلب للتعيين الآتي:

- مندوب توصيل: يشترط وجود موتوسيكل أو سيارة للعمل في الشيخ زايد.

الشروط والمميزات:

- مؤهل عالٍ أو متوسط أو طلبة.

- يمتلك دراجة نارية أو سيارة.

- المرتب الأساسي 3000 جنيه + 90 قرشًا على كل كيلومتر.

- يوم إجازة.

- العمل من الساعة 9 صباحًا إلى الساعة 4 عصرًا أو من الساعة 4 عصرًا إلى الساعة 12 مساءً.

وللتقدم لأي من الوظائف السابقة، والاطلاع على المزيد من الوظائف الأخرى، وفرص العمل الشاغرة، يمكن الاطلاع على الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة عبر «فيس بوك».