مريم سعيد صالح تهاجم أشرف زكي بسبب حلا شيحة: «إزاي تشتغل وهي مشطوبة؟»

شنت الفنانة مريم سعيد صالح، عبر صفحتها على «فيس بوك»، هجوما على الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، بسبب أزمة الفنانة حلا شيحة، الخاصة بفيلم «مش أنا» للمطرب تامر حسني، بعد تصريحه بأن «شيحة» كانت مشطوبة من النقابة، وأعيدت عضويتها مرة أخرى بعد اتصالها المتكرر به من أجل العودة.

وقالت «مريم» خلال التدوينة: «ولما هي أصلًا مشطوبة من النقابة اشتغلت إزاي في أدوار بطولات آخر سنتين أو ثلاثة، بصراحة مش لاقية مبرر؟، بس فعلا علامات الاستفهام كل يوم بتكتر قدامي، ومبقتش عارفة أنا ليه تعبت ودرست وخدت كارنيه، ومطلوب مني أدفع اشتراك وأمشي بالأوراق المضبوطة، مادام الحكاية بالحب».

وتابعت: « أنا زعلانة وحزينة بجد لأن ناس بتأخذ فرص وناس قاعدة تاكل قرص، قهر ومنسيين ومتهمشين».

وجاءت تصريحات أشرف زكي، بعد أزمة الفنانة حلا شيحة،ومهاجمتها للفنان تامر حسني، بسبب طلبها منه حذف مشاهد أدتها في فيلم «مش أنا»، ولم يحقق وعده لها، على حد قولها.

وهاجمت حلا شيحة، صناع فيلم «مش أنا»، وأكدت أنها شعرت بالحزن بسبب كليب «بحبك» من الفيلم، الذي وصفته بأنه «ميرضيش ربنا»، متابعة: «بتكلم من قلبي الكليب ده ميرضيش ربنا.. وأنا عيطت لأني شفت نفسي في المشاهد دي، دي كانت زلة نتيجة ظروف مريت بيها وكلنا بنغلط، أنا مش هتكسف، أنا تبت عن المشاهد دي وهي لا تصح وأنا غلطت وبصلح، والفن اللي بيخلينا نبعد عن منهج ربنا ومنبقاش قدوة لولادنا يبقى باطل وميبقاش فن».. ورد عليها «حسني» مؤكدا أنه لم يخلف وعده لها، وأنها أغلقت هاتفها ورفضت استكمال تركيب صوتها على المشاهد.

يذكر أن فيلم «مش أنا» بطولة تامر حسني وحلا شيحة وماجد الكدواني وسوسن بدر، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف تامر حسني، وإخراج سارة وفيق.