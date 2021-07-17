حلا شيحة «مش هي» في 48 ساعة.. توبة ومشاهد محذوفة وشطب من النقابة

أثارت الفنانة حلا شيحة خلال الـ48 ساعة الماضية حالة من الجدل، بدأت عبر مواقع التواصل الاجتماعي وصولًا للوسط الفني والذي انقسم بين مؤيد ومعارض لما أعلنته الفنانة عبر حسابها الخاص بـ«إنستجرام»، وتستعرض «الوطن» في هذا التقرير ما قالته حلا شيحة وردود زملائها في الوسط وقرار نقابة المهن التمثيلية.

أنا تبت ودا ميرضيش ربنا

كانت البداية يوم الخميس الماضي، حينما نشرت الفنانة حلا شيحة، والتي يعرض لها الآن في دور العرض الفيلم السينمائي «مش أنا» أمام الفنان تامر حسني، منشورا عبر صفحتها الرسمية بـ«إنستجرام» أعلنت من خلاله بأنها تتبرأ من المشاركة في الفيلم.

وهاجمت الفنانة حلا شيحة، الفنان تامر حسني وصناع فيلم «مش أنا»، بعد طرح أغنية «بحبك» التي تم تقديمها خلال أحداث الفيلم عبر «يوتيوب»، والتي ضمت بعض مشاهد متفرقة تجمعها بالفنان تامر حسني، وكتب في منشور عبر حسابها على «إنستجرام»، «أنا اتفاجئت جدا بنزول كليب يجمع مشاهد متفرقة من الفيلم في أيام ذي الحجة المباركة، وخصوصا بعد آخر بوست نزلته وضحت فيه أنا إيه، واتفاجئت أكثر خصوصا بعد وعد تامر حسني ليا وتأكيده إنه هيحترم رغبتي وبعض الطلبات اللي طلبتها منه بكل احترام، ورد الصيف اللي فات، وأكدلي أنه هيحترم رغبتي».

حلا شيحة تتعرض للهجوم من رواد مواقع التواصل الاجتماعي

وفور انتشار ما قالته الفنانة حلا شيحة تعرضت إلى هجوم كبير من رواد مواقع التواصل الإجتماعي متهمين إياها بالتناقض الشديد في شخصيتها.

تامر حسني يرد على حلا شيحة

ولم تمر سوى ساعات حتى علق الفنان تامر حسني، على المنشور الأخير للفنانة حلا شيحة بشأن تبرئها من فيلم «مش أنا»، الذي قامت ببطولته أمامه، وكتب تامر منشورًا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلا: «نهاركم جميل يا أغلى الناس، الحقيقة عمري ما بتخيل إني أدخل في نقاش بالشكل دا مع زميل بحترمه و كان في بينا كل خير، للتوضيح بما إنك يا حلا كتبتي بوست وأشركتي الجمهور الكريم معانا بدال ما كنتي تكلميني شخصياً، ونتناقش بيني وبينك، فأنا مضطر أرد هنا برضو».

وأضاف: «أولاً أنا عمري ما وعدتك إن الكليب مش هينزل دا محصلش أصلاً يا حلا مش أنا خالص اللي أوعد و أخلف، الحقيقه إني إحترمت كلامي معاكي، وعدتك أشيل مشاهد تانية طلبتيها وشيلتها بالفعل وشكرتيني عليها ولو حابة تفتكري المشاهد اللي اتشالت بعد إذنك روحي شوفيها في المونتاچ عند الأستاذ عمرو عاكف أو كلميه يبعتهالك كلها موجودة».

هجوم الوسط الفني على حلا شيحة

هاجم عدد من الفنانين وصناع السينما الفنانة حلا شيحة، بعد تصريحتها الأخيرة بشأن تصريحاتها خصوصًا وبأنها وجهت نصيحة لزملائها في الوسط الفني بالتوبة عن نوعية الأعمال التي يقدموها على الشاشة، وكان من بين المهاجمين المخرج محمد جمال العدل، الذي نشر عبر حسابه على «فيس بوك»، قائلا: «يا ريت بس لما تطلقي مترجعيش تقولي عايزة أمثل تاني يا أستاذة حلا»، وعلقت الفنانة رباب ممتاز قائلة: «قلتلها كدة أول ما قلعت الحجاب ورجعت لينا، وزمايل ليا زعلوا وقالوا سبيها حرام، وكنت عارفة أن الدين عندها مواسم، احنا وحشين مترجعيش المعصية تاني».

بينما قالت المخرجة عزة الحسيني رئيس مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية: «واخدة الفن سلم»، وكتب أحمد الشامي عبر حسابه على «تويتر»: «والله أنا مبسوط من كل الردود أن الناس فاهمة، أن كل ده أكل عيش، وأن لو الشهرة فتنة وهي مقتنعة كانت هي بنفسها قفلت كل السوشيال ميديا، ووقفت كلام مع الصحافة».

فيما قالت الفنانة إلهام شاهين إنها تحترم آراء الجميع ولا تحجر على الآخرين، مشيرة إلى أن كلمات حلا شيحة في حق الفن ترجع لقناعاتها الشخصية وبالتالي هي حرة فيما تقوله أو تفعله، ولكن في المقابل عليها هى الأخرى أن تحترم زملاءها ولا توجه لهم كلاما جارحا، على حد تعبيرها، وأضافت «شاهين» خلال تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أن الفنانة حلا شيحة ليس لديها انتماء للفن، بدليل اعتزالها ثم عودتها ثم تصريحاتها الأخيرة، مضيفة: هي لديها نزعة دينية خاصة نحترمها، وهي حرة في تصرفاتها وتعمل ماتريده في حياتها، وفي المقابل عليها احترام الآخرين واحترام الوسط الفني طالما اعتزلته.

والد حلا شيحة يتبرأ من تصريحاتها

وعلى جانب أخر أبدى الفنان التشكيلي أحمد شيحة، انزعاجه الشديد من الكلمات التي كتبتها ابنته الفنانة حلا شيحة ضد الفنان تامر حسني عبر حسابها على موقع «انستجرام»، وقال أحمد شيحة، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إن فيلم «مش أنا» بطولة تامر حسني وابنته حلا شيحة لا يتضمن أي مشاهد خارجة عن اللياقة «الفيلم حلو وناجح ومحقق أعلى إيرادات في السينما وأهنئ تامر حسني على هذا النجاح الذي يستحقه، الفيلم مفيهوش غلطة».

وعن اعتراض حلا شيحة عن بعض المشاهد والتي وصفتها بأنها تغضب الله، قال أحمد شيحة «ابنتي حلا شيحة ليس لديها أي حق لتقول مثل هذا الكلام، ولو المشاهد بتغضب ربنا زي ما قالت، لماذا لم تعترض قبل التصوير وترفض، لكن تعترض دلوقتي والفيلم في السينما وبيحقق أعلى إيرادات إزاي؟».

مخرجة فيلم «مش أنا»: حلا شيحة تسببت في «بلبلة» ليس لها أي معنى

كما كشفت سارة وفيق، مخرجة فيلم «مش أنا» الذي لعب بطولته الفنان تامر حسني، والفنانة حلا شيحة، أنها على المستوى الشخصي محجبة، مشددة على أن الحجاب ليس له علاقة بالعمل، كما أنها لا تحب أن تؤذي أحدًا، لافتة إلى أن الفنانة حلا شيحة بتصريحاتها التي أطلقتها تسببت في «بلبلة» ليس لها أي معنى، وقالت «وفيق»، في تصريحات تلفزيونية، أمس الجمعة، إن والد الفنانة حلا شيحة اتصل هاتفيا بالفنان تامر حسني، واعتذر له عما بدر من ابنته، مشددة: «بحب أشكر بابا اللي اعتذر لتامر حسني، وقال له إنه بيحبه جدًا، واتصل به لكي يقول له ذلك».

وأشارت المخرجة إلى أن الفنانة حلا شيحة بعد تصوير الفيلم تزوجت، وبعدها طلبت حذف بعض المشاهد من الفيلم، وبالفعل استجاب لها الفنان تامر حسني، وتم حذف 4 مشاهد من الفيلم بناء على طلبها، رغم أن ذلك يسبب خسارة مادية للإنتاج، ولكن بعد ذلك اختفت تماما، ورفضت أن ترد على هواتفهم، ولم تستكمل تسجيل صوتها في الفيلم من أجل تركيبه على المشاهد، كما أنها رفضت أيضا تصوير «بوستر» الفيلم.

الداعية معز مسعود يدعم زوجته حلا شيحة

ومن جانبه دعم الداعية والمنتج معز مسعود زوجته الفنانة حلا شيحة، قائلًا: «قادر أفهم انزعاجك نتيجة مرور وقت كبير على تصوير الفيلم ده بسبب كورونا وإن حياتك اتغيرت زي ما أنتِ قولتي في البوست بكل احترام»، وكتب معز مسعود، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، قائلًا: «قادر كمان أفهم انزعاجك من التركيز على المشاهد دي وتجميعها رغم الوعد الشفهي بتجنب ذلك من صناع العمل (الكلام ماكانش عن إلغاء الكليب ولكن إن التركيز مايكونش على مشاهد معينة زي دلوقتي)، خصوصًا مع نزول الكليب في توقيت له قدسية كبيرة بالنسبة لنا».

وكتب أيضًا معز مسعود، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلًا: «فنوننا وثقافتنا وهويتنا يقدروا يتقابلوا.. أنا بدأت أعمل ده في أعمالي الفنية وفيلمي (اشتباك) افتتح في مهرجان كان.. وفيلمي القادم رايح مهرجان ڤينيسيا قريب»، متابعًا: «هنقدر ناخد أنا وأنتِ خطوات أكبر وأمثل على الطريق العظيم ده اللي هتعرف قيمته الأجيال الجاية».

نقيب الممثلين: لا مكان لها في النقابة

فيما علق الفنان الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، على أزمة الفنانة حلا شيحة وزوجها معز مسعود، مع الفنان تامر حسني، مشيرًا إلى أنه تفاجأ بما حدث وانزعج بسببه «أنا فوجئت وانزعجت جدا من اللي حصل ومش مصدقه، لكن ده درس لينا كبير عشان الناس اللي بتعلن أن الفن حرام وبعدين تختفي شوية وبعدين ترجع، ولا عودة للناس دي تاني ولا مكان للناس دي في النقابة، وده قرار نهائي والسيدة صاحبة الحادثة دي لا مكان لها في النقابة مرة أخرى، واحنا غلطنا لما قبلنا عودتها وهي كلمتني بدل المرة عشرة وأنا بعتذر أني قبلت عودتها أنا ومجلس النقابة»، وأضاف أشرف زكي في تصريحات تلفزيونية: «لا مكان لها في النقابة ولا مكان لمن يفعل مثل هذه الأفعال مرة أخرى في النقابة، واللي شايف أن الفن حرام يتفضل يكمل لوحده».

وتابع: «هي مش موجودة في النقابة وهي لما كانت مشيت كانت مشطوبة من النقابة وأحنا كنا في إجراءات عودتها بتصريح ولا مكان لها في النقابة خلاص».