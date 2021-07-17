مخرجة «مش أنا»: والد حلا شيحة اعتذر لتامر حسني

كشفت سارة وفيق، مخرجة فيلم «مش أنا» الذي لعب بطولته الفنان تامر حسني، والفنانة حلا شيحة، أنها على المستوى الشخصي محجبة، مشددة على أن الحجاب ليس له علاقة بالعمل، كما أنها لا تحب أن تؤذي أحدًا، لافتة إلى أن الفنانة حلا شيحة بتصريحاتها التي أطلقتها تسببت في «بلبلة» ليس لها أي معنى.

تفاصيل اعتذار والد حلا شيحة

وقالت «وفيق»، في تصريحات تلفزيونية، الجمعة، إن والد الفنانة حلا شيحة اتصل هاتفيا بالفنان تامر حسني، واعتذر له عما بدر من ابنته، مشددة: «بحب أشكر بابا اللي اعتذر لتامر حسني، وقال له إنه بيحبه جدًا، واتصل به لكي يقول له ذلك».

وأشارت المخرجة إلى أن الفنانة حلا شيحة بعد تصوير الفيلم تزوجت، وبعدها طلبت حذف بعض المشاهد من الفيلم، وبالفعل استجاب لها الفنان تامر حسني، وتم حذف 4 مشاهد من الفيلم بناء على طلبها، رغم أن ذلك يسبب خسارة مادية للإنتاج، ولكن بعد ذلك اختفت تماما، ورفضت أن ترد على هواتفهم، ولم تستكمل تسجيل صوتها في الفيلم من أجل تركيبه على المشاهد، كما أنها رفضت أيضا تصوير «بوستر» الفيلم.

تفاصيل الأزمة

كانت الفنانة حلا شيحة، فتحت النار على الفنان تامر حسني، الذي شاركته بطولة فيلم «مش أنا»، ويعرض حاليًا في دور العرض السينمائية، بسبب مشاهد «الأحضان» التي جمعتهما في الفيلم، واستعان بها «تامر» للترويج للفيلم من خلال فيديو كليب أغنية «بحبك».

ووجهت حلا شيحة رسالة لتامر حسني: قائلة: «الفيلم عمل إيرادات ونجح بمقاييس الدنيا، بس لم ينجح بمقاييس الآخرة، استغفر ربنا يا تامر وتوب عن اللي إنت فيه، وافتكر لما قولت أنا عايز أموت وأنا مش مطرب».

ورد تامر حسني قائلا: «هو مش إنتي اللي صورتيه ومثلتيه بنفسك وبمنتهى الرضا ولا حد أجبرك؟ وللتوضيح للجمهور الكريم أنا والمخرجة الأستاذة سارة وفيق بعتنالك وكنا بنتحايل عليكي تيجي تشوفي شغلك قبل إصدار الفيلم عشان لو عندك أي ملحوظة تقوليها، ماكنتيش بتردي علينا وتليفوناتك كلها كانت بتقفل في وشنا».