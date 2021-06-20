الهلال الأحمر ينظم دورات للإسعافات الأولية بمراكز شباب كفر الشيخ

شهدت مراكز الشباب بمحافظة كفر الشيخ، تنفيذ دورات تدريبية للشباب والفتيات بالقرى للإسعافات الأولية بالتعاون بين مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، وفرع هيئة الهلال الأحمر المصري بالمحافظة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وإشراف الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، ومتابعة عبد المنعم الكيلاني، وكيل المديرية.

وقال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، إن الدورات التدريبية تأتي ضمن خطة أندية التطوع، لتنفيذ الدورات التدريبية حول الإسعافات الأولية مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، ومراعاة التباعد الاجتماعي بين المتدربين بالتنسيق مع الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بالوزارة بحضورصبحي عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتورة فوزي حسيب، مدير المشروعات.

ومن جانبه أشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بفكرة تنظيم الدورات التدريبية التي تشهدها مراكز الشباب بالقرى، وبحضور الأطفال والشباب والفتيات والكبار وإقبالهم على دورات الإسعافات الأولية، موجها الشكر للقائمين على تلك الدورات بمديرية الشباب والرياضة، والهلال الأحمر المصري.

وأوضح «محروس» أن مراكز الشباب التى شهدت دورات الإسعافات الأولية بالقرى،هي مركز شباب بلطيم، مركز شباب الحلمية، مركز شباب الحلافي بالحامول، مركز شباب أبو منيسي، مركز شباب الرملة بسيدي غازي، مركز شباب روينة بكفر الشيخ، وحاضر خلال الدورات عدد من المدربين بالهلال الأحمر المصري من بينهم ولاء خليفة، وأحمد خيري، ومحمد المصري.