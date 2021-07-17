تفاصيل التدريب الصيفي 2021 لطلاب الجامعات في بنك الإسكندرية

أعلن بنك الإسكندرية عبر صفحته الرسمية على «لينكد إن»، عن فتح باب التقديم لبرنامج التدريب الصيفي للطلاب لعام 2021، إذ يستمر التقديم حتى يوم 25 يوليو 2021، ويهدف التدريب إلى تأهيل وإعداد الطلاب للعمل بالمجال المصرفي.

وأوضح البنك الشروط والأوراق المطلوبة للراغبين في الالتحاق بالبرنامج، ويستعرضها «الوطن» على النحو التالي:

شروط التقديم في برنامج التدريب الصيفي ببنك الإسكندرية 2021

- الطلاب المقيدين بالفرقة الدراسية الثالثة.

- أن يكون الحد الأدنى للتقدير جيد جدًا.

- يشترط إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة.

- أن يكون المتقدم من الجامعات الحكومية والخاصة فقط والمصدق عليها من وزارة التعليم العالي في مصر.

- التخصصات المطلوبة: (إدارات الأعمال، محاسبة، محاسبة مالية، الاقتصاد، حاسبات ومعلومات).

- البرنامج يتطلب توافر خدمة الإنترنت بشكل ملائم.

- لن ينظر في أي طلبات تقدم بعد تاريخ انتهاء التقديم في 25 يوليو 2021.

الأوراق المطلوبة للتقديم في برنامج التدريب الصيفي ببنك الإسكندرية 2021

- خطاب الالتحاق بالجامعة يوضح التخصص والصف والسنة.

- بطاقة رقم قومي سارية.

- شهادة موضح بها تقدير النصف الأول من العام الحالي 2021/2020.

خطوات التقديم في برنامج التدريب الصيفي ببنك الإسكندرية 2021

- على الطلاب الراغبين في الالتحاق بالبرنامج التقديم من خلال الرابط من هنـــــــا.

ويراعى قبل ملء الطلب التأكد من توافق الشروط وفقًا للإعلان، و تفعيل صفحتك الشخصية في موقع «لينكد إن»، وإذا لم يكن لديك صفحة يرجى الذهاب إلى الرابط من هنــــــــــا وتفعيل صفحة أولًا.

- يتم تحضير بطاقة الرقم القومي (ولمن يتم قبولهم) ضرورة إرسال شهادة قيد موضحًا بها تقدير العام السابق (2020/2019)، ولمن قامو بتقديم أبحاث ولم يتم حصولهم على تقدير، عليهم إرسال شهادة قيد موضحًا بها تقدير النصف الأول من العام الحالي (الترم الأول) 2020/2021.

- يتم إدخال بياناتك الشخصية مثل الاسم بالعربية والإنجليزية بالكامل، والجنسية والنوع ورقم التليفون والرقم القومي للمصريين ولغير المصريين.

- إضافة رابط صفحتك الشخصيه في موقع «لينكد إن».

- تحديد ما إذا كنت من ذوي الاحتياجات الخاصة أم لا، وفي حال الإجابة بـ«نعم» يراعى تحديد نوع الإعاقة «سمعية، بصرية، حركية، انفعالية، عقلية، النطق أو اللغة».

- تحميل صورة البطاقة وصورة كارنيه الجامعة وكذا شهادة القيد موضحًا بها تقدير العام السابق، ويجب ألا يزيد حجم المرفقات عن 5 ميجا بايت.

- قم بتحديد اسم الجامعة والكلية واللغة التي تدرس بها والعام الجامعي وتقدير العام السابق، وتحديد عمّا إذا كان سبق لك التدريب في بنك الإسكندرية أم لا.

- حدد هل لديك أقارب أو معارف ببنك الإسكندرية، وفي حال الإجابة بـ«نعم»؛ يراعى ذكر اسمه ودرجة القرابة وأي بيانات أخرى عنه.

- اضغط على إقرار «بمجرد إرسالي هذه البيانات يعد ذلك إقرار مني بصحة جميع البيانات المذكورة وتحت مسئوليتي وأتحمل المسؤولية، ويعد طلبي لاغي في حالة ثبوت عدم صحة أي من البيانات أعلاه، أو مخالفتي لتعليمات وقواعد التدريب».

- في حال القبول في هذه المرحلة سيقوم فريق التدريب بالتواصل (وعمل مقابلة تليفونية) لاطلاعهم بالمراحل المقبلة.