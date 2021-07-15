تفاصيل التدريب الصيفي لطلبة الجامعات من البنك المركزي

أعلن البنك المركزي المصري، عبر موقعه الإلكتروني، فتح باب التقديم لبرنامج التدريب الصيفي لطلاب الجامعات، عن بعد Explore، وفي هذا الإطار، تستعرض الوطن، تفاصيل التدريب الصيفي بالبنك المركزي، في إطار سلسلة الخدمات اليومية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، كما يلي:

تفاصيل التدريب الصيفي بالبنك المركزي

- الموعد النهائي للتقديم على التدريب يوم السبت 17 يوليو الحالي.

- يتم التدريب خلال شهر أغسطس 2020.

- التدريب متاح للطلبة المنقولين من السنة الثالثة للسنة الرابعة أو السنة الخامسة (بالنسبة لطلبة الهندسة) في أي من الكلیات بالجامعات المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات في التخصصات المحددة من المركزي.

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

- أن یكون المتقدم حاصلًا على تقدیر تراكمي جید جدًا على الأقل في السنة الأولى والثانية، أو تقدير جيد جدًا على الأقل في كل عام على حدة.

- لطلبة كلية الهندسة أن يكون المتقدم حاصلًا على تقدیر تراكمي جید جدًا على الأقل في السنة الأولى والثانية والثالثة، أو تقدير جيد جدًا على الأقل في كل عام على حدة.

التخصصات المطلوبة كليات إدارة أعمال وتجارة (تخصص: مالية، محاسبة، وموارد بشرية)، اقتصاد، نظم معلومات إدارية، علوم الحاسب، كليات الهندسة (تخصص: حاسبات واتصالات).

كيفية التقديم على التدريب الصيفي للطلاب من البنك المركزي

- يجب استيفاء استمارة التقديم على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري.

- اختيار مسارين من المسارات المتخصصة، وسيتم الاستعانة بهذه الاختيارات لتحديد المسار المتخصص لكل متدرب من قبل قطاع الموارد البشرية.

المستندات المطلوبة للحصول على التدريب الصيفي للبنك المركزي

- لابد من تقديم شهادة القيد من الجامعة موضحًا بها السنة الدراسية الحالية والتقدير التراكمي والتقديرات للسنوات السابقة (في حالة عدم وضوح التقديرات يجب تقديم صورة بيان للدرجات السنوات السابقة).

- السيرة الذاتية.

- صورة البطاقة الشخصية.