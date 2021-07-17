حظك اليوم برج الجدي السبت 17-7-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الجدي عملي بشكل كبير، ويسعى للوصول لمراتب عليا، لذا يحرص على أن يكون قادرًا على التحكم فيتصرفاته.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي،وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجدي 17-7-2021 على الصعيد المهني

قد تربكك تصرفات وأقوال، وينصحك الفلك أن تقاوم الاستفزاز وأن تتجنب الجدال مع الزملاء والأصدقاء.

حظك اليوم برج الجدي 17-7-2021 على الصعيد العاطفي

اليوم قد تسيطر عليك الشكوك أو الهموم فلا تستسلم، وقاوم ولا تدع الضغوط تحرمك من الاستمتاع بوقتك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة ليلى علوي، ويوافق تاريخ ميلادها 4 يناير.