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حظك اليوم برج الميزان السبت 17-7-2021 مهنيا وعاطفيا

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الوطن
12:31 ص | السبت 17 يوليو 2021
حظك اليوم

حظك اليوم

من أشهر صفات برج الميزان العقلانية والهدوء، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان مهنيا

القمر في برجك يشحذ طاقتك ويزيدك إصرارا على الوصول لأهدافك.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان عاطفيا

 فينوس بمنزل الأصدقاء تزيد من جاذبيتك وشعبيتك واتزانك.

 

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة روبي، ويوافق تاريخ ميلادها 8 أكتوبر.

 

 

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