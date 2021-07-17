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محمود مسلم

حظك اليوم برج الحوت السبت 17-7-2021 مهنيا وعاطفيا

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الوطن
12:31 ص | السبت 17 يوليو 2021
برج الحوت

برج الحوت

يمتلك مواليد برج الحوت قلوبا نقية شديدة الطيبة، ولديهم عاطفة شديدة فضلا عن أنهم يمتلكون مواهب إبداعية، وتقدم «الوطن» حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي، بحسب توقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحوت 17-7-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يدفعك اليوم لدراسة مشروع يهمك وتستطيع أن تتغلب على عثرات الطريق.

حظك اليوم برج الحوت 17-7-2021 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يعدك بلقاءات عاطفية وتحصل على تقدير الكثيرين.. تفاءل فالفلك يعمل لصالحك.

 

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة يسرا، ويوافق تاريخ ميلادها 10 مارس.

 

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